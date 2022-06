Cote d'Ivoire: Journée mondiale de l'environnement - Kodehi Gnahoré met l'accent sur l'ODD 15 pour un changement de comportement

La Côte d'Ivoire a célébré le mardi 7 juin 2022, la Journée mondiale de l'environnement (JME) à l'Hôtel du District d'Abidjan. C'était l'occasion pour Kodehi Gnahoré, directeur de cabinet adjoint du ministre Jean-Luc Assi, d'interpeller la population sur les principaux facteurs qui dégradent les écosystèmes. " La forte croissance démographique et l'urbanisation galopante font exploser la demande de terres destinées à l'agriculture, à l'habitat, à l'industrialisation. En parallèle, les déchets produits et l'incivisme des populations mettent à mal la santé et la productivité des terres cultivables, qui se détériorent rapidement. Laquelle détérioration est aggravée par le changement climatique ", a-t-il affirmé.

Placée sous le thème " la terre, notre vie ", la JME-2022 s'inscrit dans la décennie (2021-2030) des Nations Unies pour la restauration des écosystèmes. Cette décennie vise à mettre l'accent sur le changement de comportements vis-à-vis des principaux facteurs de dégradation des terres, à savoir les modes de consommation et de production non durables.

" C'est à juste titre que l'Objectif n°15 de Développement Durable incite à préserver et restaurer les écosystèmes terrestres, en veillant à les exploiter de façon durable, gérer durablement les forêts, lutter contre la désertification, enrayer et inverser le processus de dégradation des sols et mettre fin à l'appauvrissement de la biodiversité ", a rappelé le représentant du ministre ivoirien de l'Environnement.

La célébration de la JME-2022 a été marquée par la remise officielle du Rapport sur l'Etat de l'Environnement de la Côte d'Ivoire (REE-CI) aux représentants de ONU-environnement et de la CEDEAO.