Cote d'Ivoire: Réglementations forestières - La Côte d'Ivoire et l'UE conviennent d'un accord de principe

L'Union européenne et la Côte d'Ivoire conviennent de la signature d'un accord de partenariat volontaire (APV). Cet accord est relatif à l'application des réglementations forestières, gouvernance et échanges commerciaux (FLEGT). C'était le vendredi dernier à Abidjan. L'accord contribuera à améliorer la gouvernance forestière, à lutter contre l'exploitation forestière illégale et à promouvoir le commerce de bois et des produits dérivés vérifiés légaux entre la Côte d'Ivoire et l'UE.

" La Côte d'Ivoire et l'Union européenne célèbrent aujourd'hui une étape importante dans leur coopération dans la lutte mondiale contre l'exploitation forestière illégale. Nous devons maintenant nous concentrer sur la préparation de la mise en œuvre de l'APV pour atteindre ses objectifs sociaux, environnementaux et économiques dans des délais raisonnables ", a indiqué la négociatrice en chef de l'UE, Chantal Marijnissen, à la clôture de la dernière session formelle de négociation.

Pour elle, un engagement clé est d'établir un système crédible et robuste qui implique toutes les parties prenantes et comprend des mécanismes efficaces pour détecter des illégalités et assurer l'application de la loi et la traçabilité des bois. Zouzou épse Mailly Elvire-Joëlle, négociatrice en chef de la République de Côte d'Ivoire a relevé que le pays, ayant perdu 90 % de son couvert forestier, a engagé plusieurs réformes en vue de stopper la déforestation, préserver les reliques de forêts et reconstituer son couvert forestier, avec pour objectif de revenir à un taux de couverture de 20 %. Aussi a-t-elle précisé que " pour mettre en œuvre l'APV FLEGT, la Côte d'Ivoire développera un système fiable de vérification de la légalité et de délivrance d'autorisations FLEGT pour l'exportation du bois et des produits dérivés vers l'UE.

La Côte d'ivoire exploite en moyenne 1 200 000 m3 de bois chaque année, en transforme 1 000 000 m3 et exporte 250 000 m3 de bois, dont 50 % à destination du marché de l'UE. Notons que l'APV-FLEGT fournit un cadre juridique pour assurer que les bois et ses produits dérivés importés dans l'UE depuis la Côte d'Ivoire ont été produits légalement et d'une manière traçable.