Sénégal: Manifestation de l'opposition - Les femmes de Benno Bokk Yakaar appellent l'opposition au calme et à la sérénité

Les appels à faire face de l'opposition ne sont tombés dans l'oreille d'un sourd. Inquiètes de ce qu'elles présagent de mauvais augure pour la stabilité du pays, les femmes de Benno et de la grande majorité appellent l'opposition à beaucoup plus de responsabilité.

Selon Ndeye Marieme Badiane, l'opposition est dans une perspective de déstabilisation du pays et prévient Ousmane Sonko dont selon la présidente des femmes de Benno et de la majorité l'unique ambition, est d'installer notre pays dans le chao.

" Nous femmes de Benno et de la grande majorité présidentielle invitons l'opposition au calme, à la sérénité, au respect du peuple sénégalais ", déclare-t-elle avant de scander que la république ne sera pas secouée.

" Nous femmes de Benno et de la grande majorité présidentielle mettons en garde ces oiseaux de mauvaises augures contre toute tentative de déstabilisation et de fragilisation de nos institutions. Un peuple mature et responsable que nous appelons à sanctionner négativement ceux qui cultivent et nourrissent la violence au risque de faire sombrer notre république dans le chao ", ont prévenu Ndeye Marième Badiane et Cie.

Par ailleurs madame la présidente invitent l'opposition à se conformer aux décisions du Conseil constitutionnel. " Le droit a été dit et nous femmes de Benno et de la grande majorité invitons les acteurs politiques à rester des légalistes et des républicains, d'autant plus que ceux dont les listes étaient déclarées irrecevables, ont été les premiers à avouer leur incompétence et inexpérience en matière électorale ", a-t-elle déclaré.