Sénégal: Contre l'invalidation de sa liste nationale, ce mercredi - Yewwi prend la rue

L'ambiance dans la capitale du Sénégal, en particulier au niveau de la Place de de la Nation, ex- Place de l'Obélisque, risque d'être électrique ce jour, mercredi 08 juin 2022. Pour cause, la coalition Yewwi Askan Wi envisage d'y organiser une méga-mobilisation pour dénoncer les "abus" du régime en place contre le processus électoral. Toute chose ayant coïncidé, dans la nuit du vendredi à samedi, à l'invalidation de la liste nationale à la députation de ladite coalition de l'opposition. Au même moment, le camp d'en face (majorité présidentielle) n'entend pas laisser l'opposition gagner la bataille de la rue.

La ville de Dakar est-elle partie pour renouer avec les grandes manifestations politiques au cours desquelles l'opposition et la majorité au pouvoir s'affrontaient frontalement, par militants interposés ? En tout cas, l'on semble ne pas en être très éloigné au vu et au su des menaces diffuses émanant de chaque bord. Au lendemain de l'invalidation par le Conseil constitutionnel de sa liste proportionnelle aux Législatives et de la mise à l'écart de ses principaux ténors de la prochaine législature, la coalition Yewwi Askan Wi est montée au créneau pour faire part de sa disposition à aller au combat contre la décision de la haute juridiction.

En conférence de presse tenue à Dakar hier, mardi 07 juin, les leaders de la coalition de l'opposition Yaw ont rencontré la presse pour se prononcer sur les aboutissants de la grande manifestation qu'ils veulent organiser ce jour, mercredi, à la Place de la Nation. Pour l'ancien maire de Dakar, Khalifa Sall, il est hors de question de laisser certaines personnes se jouer du devenir et de la cohésion de la nation.

" Ce n'est pas un problème d'élections, mais c'est un problème de nation. Nous allons poser, à partir de demain (mercredi-ndlr), les premiers jalons. Nous irons manifester avec nos familles. Nous avons appelé à une manifestation d'informations", a indiqué Khalifa Sall.

Non sans manquer de faire savoir que les membres de sa coalition répondront à toute sorte de défiance. Abondant dans le même sens, Déthié Fall, le mandataire national de la coalition Yewwi Askan Wi lancera une sorte d'avertissement contre tous les "fauteurs" qui voudraient saborder la mobilisation de Yewwi. Aussi dira-t-il sans fioritures, tout en appelant les Sénégalais à une mobilisation inédite ce mercredi, que "L'orientation de la violence qui est alimentée ne nous fera pas reculer. Nous allons tenir notre manifestation demain (ce jour-ndlr) et l'Etat n'a qu'à sécuriser les Sénégalais ".

Quant au leader de Pastef-Les Patriotes, Ousmane Sonko, il est resté fidèle à son verbe. Face à la presse, Ousmane Sonko a appelé à une forte mobilisation. Ce, après l'avortement de la première manifestation que Yaw voulait tenir vendredi 03 juin, finalement interdite par le préfet de Dakar. Selon l'actuel maire de Ziguinchor, personne ne peut empêcher cette fois-ci la manifestation prévue pour ce jour qui se tiendra par tous les moyens.

A la question de savoir cependant si le préfet de Dakar, Mor Talla Tine, va accorder ou refuser la tenue de cette manifestation, le maire Yewwi de Guédiawaye a informé en marge de la conférence de presse que "le rassemblement pacifique est bien autorisé ". Sans donner cependant plus de détails ni montrer un arrêté signé par le préfet de Dakar.

A rappeler que ce dernier avait interdit la manifestation prévue vendredi dernier à la Place de l'Obélisque, prétextant avoir reçu en premier une demande de rassemblement d'une autre organisation pour le même jour. Déthié Fall et Yewwi Askan Wi, dans un communiqué, avaient alors annoncé avoir "pris acte" de la décision préfectorale et avaient par la suite reprogrammé un rassemblement pour le mercredi 08 juin. A ce sujet, les leaders de la coalition Yewwi Askan Wi disent vouloir rassembler plus de " 200 mille personnes dans la capitale pour forcer le régime en place de respecter les règles du processus électoral en vue des Législatives du 31 juillet 2022".