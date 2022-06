Madagascar: FID-CFM - Échange d'expériences entres les deux parties

Une délégation du FID conduite par son Directeur Général, Jaona Andrianantenaina, a rencontré, hier, à Ampefiloha, les membres du CFM. Il s'agit notamment de la situation qui prévaut dans le pays.

Lors de sa rencontre avec la presse, le président de cet organe constitutionnel, Alphonse Maka, a déclaré " on a invité particulièrement les membres du FID en vue d'un échange d'expériences entre les deux parties. Comme nous le savons le FID a pour objet social de mobiliser des financements afin de promouvoir, de financer et de réaliser des projets communautaires à caractère économique et social, des renforcements de capacité des divers acteurs de développement au niveau local.

Mais ce développement ne sera pas effectif tant que la sécurité ne règne pas ". Il a tenu également à rappeler que la collaboration entre les deux entités ne date pas d'hier. Il a cité, entre autres, les assises qui se sont tenues à Ranomafana Ifanadiana avec la participation de tout Fianarantsoa, notamment les responsables étatiques et les autorités traditionnelles et effectivement les représentants du FID et du CFM.

Protection sociale. De son côté, le DG du FID a souligné que les deux parties partagent les mêmes points de vue notamment sur le Fihavanana, l'apaisement et la sécurité. Et à lui de rappeler le rôle du FID qui a été cité auparavant. Toutefois, à lui de déplorer que " seulement 17% des malgaches jouissent des œuvres sociales émanant du FID ".

Notons qu'au bout de ses 20 années d'existence, le Fonds d'Intervention pour le Développement (FID) est devenu aujourd'hui, après différents programmes, un pilier majeur de la politique publique de protection sociale du Gouvernement malgache. La Banque mondiale est restée pendant ces 2 décennies le partenaire financier des programmes pilotés par le FID. Il en est ainsi des programmes de protection sociale actuellement en cours sur le terrain et aussi celui en cours de préparation.