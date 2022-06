Madagascar: Accaparement de terrains - Andry Rajoelina ordonne le démantèlement des réseaux mafieux

Andry Rajoelina lance officiellement la guerre contre les réseaux mafieux derrière les affaires d'accaparement de terrains. Hier, lors de la cérémonie d'ouverture du Colloque national sur le foncier qui a débuté au Centre de Conférence Internationale d'Ivato, le Chef de l'Etat a appelé tout un chacun à prendre part à ce combat.

Il a même lancé un appel solennel aux simples citoyens, aux maires, aux chefs de région et à tous les responsables étatiques, pour dénoncer tous les cas d'accaparement de terrains au niveau de leur Fokontany, commune, district et région respectifs. Andry Rajoelina pointe du doigt particulièrement la Justice, le Service des Domaines et le Service topographique qui sont concernés directement dans l'administration foncière et les litiges fonciers.

" On ne doit faire aucune complaisance. Pas de népotisme ni de clientélisme. Vous ne devriez avoir peur ni des élus ni de qui que ce soit ", a-t-il conseillé au ministre de la Justice et aux responsables au niveau des tribunaux. Le Chef de l'Etat de soutenir au passage que pour sa part, il ne fera et n'acceptera aucune intervention pour les injustices et les corruptions.

Peine d'emprisonnement. Andry Rajoelina annonce des sanctions sévères contre tous ceux qui sont impliqués dans des affaires d'accaparement de terrains. Il persiste et signe sur la nécessité de réformer la procédure au niveau de la Justice. Désormais, les affaires de litiges fonciers doivent être jugées en pénal. Plus question que les auteurs puissent échapper à une peine d'emprisonnement alors qu'ils ont fait des falsifications ayant causé des souffrances et détruit la vie de beaucoup de familles.

Hier, le numéro Un d'Iavoloha a riposté, bien qu'indirectement, au président du Syndicats des Magistrats de Madagascar et de certains magistrats qui contestent la mise en place d'un tribunal spécial foncier. " Ne vous contentez pas de tout contester. Avancez des solutions. Qu'est-ce que vous proposez pour mettre en place une Justice neutre, impartiale, loin de la corruption, mais aussi pour mettre fin à la lenteur administrative ", a-t-il déclaré tout en rappelant qu'actuellement, 1/3 des dossiers de litiges fonciers seulement sont traités au niveau des tribunaux.

Tolérance zéro. Dans son discours, le président Andry Rajoelina s'est adressé aux deux ministres concernés, à savoir le ministre de l'Aménagement du territoire et le ministre de la Justice. " Démantelez complètement les réseaux d'accaparement de terrains ", ordonne-t-il. Il, c'est le Chef de l'Etat qui affirme qu'il existe des personnes qui font de l'accaparement de terrains leur métier. " Je suis au courant que parmi les membres de ces réseaux mafieux figurent des élus, des responsables nommés, des opérateurs économiques, des fonctionnaires du Service des Domaines et de la Topographie, ainsi que des magistrats ". Selon lui, le démantèlement commence dès aujourd'hui et il n'y aura aucune tolérance.

Pour ce qui est des magistrats impliqués dans des affaires de corruption, Andry Rajoelina annonce qu'il présentera leur dossier à la session du Conseil Supérieur de la Magistrature afin que le CSM puisse prendre les sanctions. Contrairement aux précédents colloques, les résolutions de ce colloque sur le foncier seront appliquées à la lettre. Outre l'importance d'apporter des réformes au niveau de la Justice et au niveau de l'Administration foncière, le président de la République a aussi souligné la nécessité du passage à la digitalisation des dossiers fonciers pour assurer une gestion efficace, fiable et transparente.

Crédibilité. Un peu moins de 1000 participants assistent à ce colloque qui va durer trois jours. Outre, les Chefs d'Institution, les gouverneurs des régions, les sénateurs et les députés, les magistrats, des employés du Service des Domaines et de la Topographie, des représentants des Collectivités Territoriales Décentralisées, ainsi que des simples citoyens sont aussi présents au CCI Ivato. L'on attend désormais la concrétisation de ces mesures annoncées par le Chef de l'Etat. La question est en tout cas de savoir si le régime Rajoelina osera réellement prendre des sanctions contre tous les responsables au niveau de la Justice et du Service foncier impliqués dans ces " réseaux ". Nul n'ignore qu'ils sont connus par tous. L'image et la crédibilité du régime est en jeu. A suivre.