Afrique Australe: Pêche INN - Renforcement du système de surveillance maritime pour Madagascar

La pêche industrielle Illégale, Non déclarée et Non réglementée (INN) menace les populations de poissons, alors que c'est la principale source de protéines de plus d'un milliard de personnes dans le monde.

La majorité des populations vivant dans les régions côtières de Madagascar dépendent également de la pêche et de ces ressources halieutiques, qui contribuent en même temps à l'amélioration de leurs sources de revenus et à leur sécurité alimentaire. Madagascar s'engage ainsi à renforcer son système de surveillance de la pêche pour lutter contre cette pêche INN.

De nombreuses initiatives ont ainsi été entreprises, pour ce faire. À titre d'illustration, le ministère de la Pêche et de l'Économie Bleue mobilise et forme les communautés locales à s'impliquer dans la surveillance participative. En effet, d'aucuns reconnaissent que la pêche industrielle Illégale, Non déclarée et Non réglementée vide la mer de ses ressources halieutiques tout en appauvrissant les petits pêcheurs traditionnels. Les ressources restantes pour les générations futures sont également compromises.

Pertes annuelles. D'après les informations publiées par la FAO en 2018, cette pêche INN entraîne une perte massive de revenus pour chaque État concerné, notamment dans les pays en voie de développement. Pour le cas de Madagascar, des pertes annuelles d'au moins 500 millions de dollars sont estimées contre à peu près 24 milliards de dollars pour l'Afrique, d'après toujours cet organisme international.

Outre l'implication des communautés locales, la Grande Ile a rejoint officiellement le processus de création de ce centre régional dédié à la lutte collective contre la pêche INN au niveau de la SADC (Communauté de développement de l'Afrique australe), en signant dernièrement la charte qui régit la coopération entre les États membres (MCSCC ou : Monitoring Control and Surveillance Coordination Centre). Cette coopération touche notamment le domaine de la gestion durable des pêches, et du suivi, de contrôle et de surveillance dans les eaux maritimes et intérieures de la région de la SADC.

Des bateaux fabriqués localement. Par ailleurs, le gouvernement japonais a apporté son appui dans cette lutte contre la pêche INN en remettant cinq vedettes rapides conçues par la société Yamaha au profit du Centre de Surveillance de Pêche (CSP), prévues pour renforcer le système de surveillance de pêche à Antsiranana, Mahajanga, Toamasina, Toliara et Taolagnaro.

Ces vedettes rapides seront remises à l'Etat en 2023. En attendant, la société Polyma de droit malgache vient fabriquer localement sept petits bateaux équipés de matériels techniques high-tech à destination toujours du CSP pour lutter contre la pêche INN, et ce, sur financement du projet SWIOFish 2. Ils seront destinés à renforcer la surveillance de pêche à Nosy-Be, Maintirano, Morondava, Toliara et Maroantsetra.