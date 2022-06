Togo: Organisation maritime - Le modèle togolais

Le Togo assure de la meilleure façon possible la surveillance et la sécurité de son vaste espace maritime. 'Notre pays est l'un des rares Etats en Afrique à contrôler entièrement sa côte 365 jours par an et 24h/24', explique Néyo Takougnadi, le préfet maritime.

Des résultats obtenus grâce aux mesures prises par l'Organisme national chargé de l'action de l'Etat en mer (ONAEM), dont la mission est de préserver les intérêts maritimes du pays. C'est un organisme piloté par le Haut conseil pour la mer (HCM).

Le HCM a pour mission de mettre en place un dispositif étoffé permettant de mieux organiser et de mieux coordonner les services qui ont compétence sur le domaine maritime togolais et de répondre aux évolutions en matière sécuritaire, environnemental et économique.

'L'ONAEM a permis une certaine synergie d'action pour plus d'efficacité. Actuellement, beaucoup de pays au niveau régional sont sur le point de créer une chose similaire s'inspirant du modèle togolais', explique Komlan Akakpo, directeur de l'action de l'Etat en mer.