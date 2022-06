Burkina Faso: Lutte contre le terrorisme - La CNTR appelle à l'instauration de l'état d'urgence

La Coordination nationale pour une transition réussie (CNTR) a animé une conférence de presse, le mercredi 8 juin 2022, dans l'objectif d'apporter sa contribution à l'édification d'un Burkina nouveau.

La Coordination nationale pour une transition réussie (CNTR), comme l'indique son nom, veut travailler à une réussite de la Transition en cours au Burkina Faso. A cet effet, elle a animé une conférence de presse, le mercredi 8 juin 2022, à Ouagadougou.

Son coordonnateur, Pascal Zaïda, a indiqué que l'objet de la rencontre avec la presse est de porter à la connaissance de l'opinion, leur regard sur la situation nationale marquée par le déroulement de la feuille de route de la Transition mais surtout par un regain de l'activisme politique qui, selon lui, est à contre-courant de la marche dynamique du peuple. Il a indiqué que malgré la complexité de la lutte contre le terrorisme, les Forces de défense et sécurité (FDS), appuyées par les Volontaires pour la défense de la Patrie (VDP), engrangent des résultats satisfaisants sur le terrain.

" Les offensives militaires opérées ces derniers temps ont mis en déroute les forces du mal ", a souligné M. Zaïda. Il a invité l'armée nationale à maintenir cette offensive et à redoubler d'efforts afin de ramener la paix et la sécurité. Ainsi, pour l'atteinte de cet objectif, la CNTR a lancé un appel à l'instauration de l'état d'urgence sur l'ensemble du territoire national, non sans inviter les populations à l'union et à la solidarité envers les déplacés internes en attendant qu'ils retrouvent leurs terres. Les animateurs du point de presse ont aussi relevé assister, de plus en plus, à un activisme politique " débordant " de certains acteurs politiques, ces derniers moments et mus, à l'entendre, par une volonté vengeresse.

" Comment ces acteurs politiques peuvent-ils faire la morale aux dirigeants de la Transition alors qu'eux-mêmes donnaient l'image d'une vie dissolue dans une atmosphère de fête et de dilapidation ? ", s'est interrogé Pascal Zaïda. En tout état de cause, a-t-il martelé, la CNTR accompagnera la Transition tout en formulant des propositions pour sa bonne marche.

Il s'agira pour la CNTR, a-t-il relevé, de veiller au strict respect de l'agenda de la Transition à l'issue de laquelle des élections libres et transparentes seront organisées. " Nous espérons également que la Transition mettra tout en œuvre pour restaurer la paix et venir à bout de la crise économique que vit le pays ", s'est convaincu un des membres de l'association, Madi Ouédraogo. Par ailleurs, ils ont appelé le président, Paul- Henri Damiba, à engager de larges concertations et consultations pour la réussite de cette période transitoire et la CEDEAO à soutenir le Burkina afin qu'il vienne à bout du terrorisme.

Soumaïla BONKOUNGOU &

Stéphanie PALE (Stagiaire)