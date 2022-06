Afrique: OCDE - Macky Sall plaide pour la réforme des conditions d'accès au crédit-export

Dakar — Le chef de l'Etat, Macky Sall, a plaidé, jeudi, à Paris, devant l'organisation de coopération et de développement économique (OCDE), la réforme des conditions d'accès au crédit export afin de "mobiliser plus de ressources pour le financement des projets de développement et le soutien de l'investissement privé".

"Face aux limites de l'aide publique au développement, je propose que l'OCDE examine la possibilité de reformer les conditions d'accès au crédit export en assouplissant les règles sur les taux du crédit et la durée des délais de grâce et des périodes de remboursement", a-t-il déclaré.

Macky Sall, par ailleurs président en exercice de l'Union africaine, intervenait à l'ouverture de la réunion du conseil ministériel de l'OCDE 2022, qui se tient de jeudi à vendredi à Paris.

"Cela permettrait de mobiliser plus de ressources pour le financement des projets de développement et le soutien de l'investissement privé pour une croissance et une prospérité partagée", a-t-il indiqué en présence du Secrétaire général de l'OCDE, Mathias Corman, du Premier ministre italien, Mario Draghi.

"C'est du Win Win", a-t-il fait valoir, ajoutant qu'"à compétence et qualité égale, l'accompagnement financier peut en effet faire la différence".

Il a estimé que "pour les pays importateurs, il y va aussi de leur intérêt d'exporter plus et d'accompagner plus leurs entreprises".

Dans cette dynamique, il a insisté sur la nécessité "de simplifier davantage les formalités et procédures de façon à réduire les délais de conception et d'exécution dans le respect des réglés de transparence et de bonne gouvernance".

"Mon point de vue sera celui d'un continent qui accuse le plus grand retard dans le processus de développement et continue de subir les déséquilibres du système économique, commercial et financier mondial", a-t-il dit à l'ouverture de la rencontre.

"Si le développement a pour objectif le bien-être humain il me semble que nous vivons une sorte de crise des finalités qui se traduit par le déficit d'accès du plus grand nombre à des conditions minimales d'une vie décente qui passe par l'accès à la nourriture, à l'eau potable, aux soins de santé, au logement et à l'éducation", a-t-il relevé.

Selon lui, "la mondialisation qui a été perçue comme une ère d'échange et de complémentarité pour une croissance et une prospérité partagée a plutôt accentué les inégalités et généré des pratiques que l'Etat-nation peine à réguler".

"Il en est ainsi des congés fiscaux abusifs, de l'évasion et de l'optimisation fiscale qui privent les pays hôtes de ressources nécessaires au financement de leur développement", a-t-il fait remarquer.

Macky Sall a profité de cette tribune pour réaffirmer, la volonté de l'Union africaine d'écouter le message du président Volodomyr Zelensky sur la crise russo-ukrainienne.

L'Union africaine est disposée à organiser un échange virtuel avec le président Zelensky pour écouter son message, a déclaré Macky Sall, président en exercice de l'UA.

Le chef de l'Etat sénégalais a assuré que les services des deux parties étaient en train de travailler pour convenir d'une meilleure date pour ce rendez-vous.

Le président ukrainien est intervenu en ligne à l'ouverture de la réunion du conseil ministériel de l'OCDE 2022.