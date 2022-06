Ile Maurice: Renganaden Padayachy donne un peu plus d'indications

Le Budget 2022-2023 a été travaillé sur trois axes : booster l'économie, préserver l'environnement et accompagner la population subissant l'impact de l'inflation, a souligné Renganaden Padayachy, le ministre des Finances, face à la presse, hier matin, au Caudan Arts Centre.

Il a fait ressortir à plusieurs reprises que ce Budget a été préparé durant une période "challenging", le pays sortant d'une crise sans précédent occasionnée par le Covid-19 et subissant les conséquences du conflit entre la Russie et l'Ukraine, des éléments qui ont perturbé les chaînes d'approvisionnement.

Le but de cette année financière est d'accélérer la croissance économique et non pas de mettre en place des mesures qui la freinent. "Contrairement aux dires de l'opposition, le pays ne va pas vers la banqueroute. Nous savons quelle direction nous prenons." Le ministre des Finances a expliqué que le Budget a été préparé de façon à trouver un équilibre entre les dépenses et les revenus. Il y a, d'une part, la flambée des prix et, de l'autre, la reprise des secteurs comme le tourisme, ainsi que la croissance économique.

Il faut savoir utiliser les fruits de la croissance et les redistribuer à la population pour adoucir, en particulier, le pouvoir d'achat impacté par la crise à laquelle le pays fait face. Ensuite, c'est pour retrouver la dynamique pour avoir davantage de revenus et réaliser des projets. L'amélioration de la production et la consommation locale peuvent combattre l'inflation importée.

Un autre objectif de cet exercice budgétaire est de réduire les dettes du pays, bien que le Fonds monétaire international soutienne que la capacité d'endettement est de 80 %. Soit que la dette maximale peut atteindre jusqu'à 100 %. "Nous travaillons dès maintenant avec deux ou trois ans d'avance pour que l'endettement public, dès juin 2023, soit au-dessous de la barre de 80 %." Et pour pouvoir répondre à d'éventuelles crises. Un autre élément central concerne l'augmentation des réserves de la Banque de Maurice.

Rs 1 000 pendant un an

Rs 15 milliards sont dédiées à toutes les mesures du troisième axe budgétaire, pour accompagner la population durant cette période difficile. "Tout le monde subit l'impact de l'inflation. Il est vrai que ceux au bas de l'échelle le subissent encore plus. Ils n'ont pas beaucoup de moyens et la hausse des prix touche les produits de première nécessité. Il était important de venir avec des aides directes pour la population. C'est dans cette optique que la pension, en général, a été revue."

Une aide directe de Rs 1 000 sera accordée à tous les employés ayant un salaire de base de moins de Rs 50 000, à ceux du secteur public et privé et aussi aux travailleurs indépendants enregistrés pour la Contribution sociale généralisée (CSG). "Cette contribution sociale permet de récolter l'argent et de le dépenser immé- diatement si besoin. C'est une allocation pour aider ceux qui en ont le plus besoin.

Rs 1 000 de plus sur un salaire minimum ou encore sur un salaire de moins de Rs 20 000... Nous ne disons pas que c'est suffisant mais c'est un premier pas que nous faisons pour venir en aide à la population et cette aide sera accordée sur une année financière." C'est le minimum qui peut être donné, a-t-il ajouté. Cependant, cette mesure sera reconsidérée lors du prochain Budget, en juin 2023. Toutefois, pour les 10 % sur le Travelling Allowance ou le Petrol Allowance, ce sera aux entreprises de faire leur part.

Sur le court terme, soit pour les mois à venir, le prix du carburant restera inchangé. Au sujet de la demande pour baisser le prix du carburant, il soutient que le gouvernement offre d'autres moyens pour soulager les consommateurs. Car baisser le prix de l'essence par Rs 2 coûterait un milliard de roupies, ce qui aurait pu faire obstacle à d'autres mesures comme la hausse de la pension de retraite.

Les Rs 1000 offertes aux salariés permettent aux consommateurs de choisir comment dépenser l'argent, pour l'essence ou encore la nourriture, soutient le ministre des Finances. La Mauritius Revenue Authority connaît l'identité de tous ceux qui contribuent à la CSG. Un mécanisme est en préparation afin que la somme de Rs 1 000 soit versée directement sur leur compte. Cette mesure prendra effet à partir du 1er juillet. Il a précisé que "ce ne sont pas des solutions parfaites mais qui peuvent, au moins, apporter un soulagement à la population".