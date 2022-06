Afrique de l'Ouest: Lancement, vendredi, d'une campagne de vaccination contre la PPR dans l'espace CEDEAO

Dakar — La Commission de la Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) procédera, vendredi, au lancement officiel de la campagne de vaccination de masse contre la peste des petits ruminants (PPR) simultanément dans certains de ses pays membres, a appris l'APS de l'organisation communautaire.

Cette activité initiée par le Centre régional de santé animale (CRSA) de la CEDEAO avec l'appui financier de la Coopération suisse est d'autant plus importante que "l'épidémie de la PPR en Afrique de l'ouest constitue une urgence zoosanitaire en raison de sa propagation rapide", renseigne un communiqué.

"Près de 5 millions de doses de vaccins sont mobilisées pour réussir cette campagne qui vient en réponse à la requête des ministres de l'Agriculture et de l'Elevage des Etats membres bénéficiaires auprès de la Commission de la CEDEAO pour le contrôle et l'éradication de la peste des petits ruminants", indique la source.

Elle rapporte que "la PPR tue jusqu'à 90% des animaux qu'elle infecte et provoque des pertes économiques importantes", alors que "pour les ménages, les chèvres et les moutons constituent un filet de sécurité et une source de revenus pour faire face aux périodes difficiles".

Faisant suite à la première campagne de vaccination de masse lancée en décembre 2019 en Guinée, au Libéria et en Sierra Léone, la présente fournira près de 5 millions de doses de vaccin et s'étendra à cinq autres pays que sont la Côte d'Ivoire, la Gambie, le Ghana, la Guinée Bissau et le Sénégal, relève t-on.

Pour la Directrice exécutive du CRSA basé à Bamako (Mali), Dr. Vivan Iwar, cette campagne progressive vise, à terme, à couvrir tous les 15 Etats membres de la CEDEAO dans le cadre du contrôle et de l'éradication de la peste des petits ruminants (PPR) et d'autres maladies animales prioritaires.

Pour rappel, la production de petits ruminants est une composante importante du système agricole complexe dont l'économie de l'espace CEDEAO est très dépendante.

La contribution de l'élevage au PIB agricole régional est de 44 % avec une moyenne de plus de 60 millions de têtes de bétail, 400 millions de volailles et 160 millions de petits ruminants.

Par rapport à l'ensemble de l'Afrique subsaharienne, elle représente environ 33 % des ovins et 40 % des caprins.