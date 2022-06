Ile Maurice: Véhicules électriques et hybrides - Dean Ah-Chuen démasque "le nouveau visage de l'industrie automobile"

interview

Le patron d'ABC Motors revient sur les mesures budgétaires sur les véhicules électriques et hybrides, qu'il accueille avec enthousiasme et sérénité. En revanche, il explique aussi pourquoi on ne pourra pas remplacer tous les véhicules carburant uniquement à l'essence ou au diesel de sitôt...

En quoi les mesures dutyfree sur les véhicules électriques et hybrides vont-elles impacter le marché automobile du neuf ?

Nous accueillons ces nouvelles mesures duty-free sur les voitures hybrides et électriques avec beaucoup d'enthousiasme et de sérénité. Ces mesures représentent de nouvelles perspectives et de nouvelles opportunités pour l'industrie automobile qui prendra une tournure différente et un nouveau visage dans les années à venir.

ABC Motors est aussi engagée dans le marché "reconditioned". Cela va-t-il impacter ce marché ?

À travers Ginza Motors, ABC Automobile est aussi engagé dans le marché reconditioned. Ce marché bénéficiera autant que le marché du neuf sur les hybrides et électriques. D'ailleurs, 60 % des ventes de Ginza Motors sont sur les véhicules hybrides, notamment les Nissan Note E-power, Honda Fit et Vezel et Toyota Vitz et Aqua.

Concrètement, en prenant des marques de chez vous, quels seront les changements de prix, pour que le grand public comprenne ?

La Nissan Leaf (voiture électrique) passe de Rs 1,9 million à Rs 1,76 million. Par ailleurs, nous lancerons très prochainement des nouveaux modèles hybrides qui seront impactés par ces mesures. En effet, le nouveau Qashqai E-power (hybride) passe de Rs 1,9 million à Rs 1,69 million. Nous lancerons aussi les nouveaux X-trail et Juke en version hybride et aussi la nouvelle Ariya en électrique. Chez Porsche, nous comptons une baisse de Rs 500 000 à Rs 1 million sur les modèles hybrides et environ Rs 500 000 sur les électriques, dépendant des options.

L'industrie des véhicules électriques et hybrides est confrontée à un manque de matière première, et la guerre en Ukraine vient compliquer la donne. Quels sont vos commentaires ?

Des métaux précieux tels que le cobalt, nickel, cuivre et aluminium sont des métaux essentiels dans la fabrication des batteries au lithium. Idem pour la fabrication des semiconducteurs qui demande l'extraction de plusieurs métaux précieux. Du coup, nous réalisons aujourd'hui que la fabrication de batteries et de voitures électriques n'est pas forcément "clean". Il est donc important d'adopter une approche plus rationnelle pour éviter un excès de demande pour les électriques.

De plus, les fabricants "généralistes" européens (à part les marques premium) vont produire des voitures électriques, pour les deux prochaines années, que pour l'Europe à cause des pénalités qu'ils doivent payer à l'Union européenne. Donc, entre l'offre et la demande, c'est déjà un problème à Maurice.

Cela veut dire qu'on ne pourra pas remplacer les véhicules carburant à l'essence et au diesel de sitôt ?

Si on voit ce qui se passe sur l'offre et la demande sur les voitures électriques/hybrides, je pense qu'il faut avoir une approche plus modérée maintenant et analyser l'évolution suivant les nouvelles mesures mises en place par notre ministre des Finances. Les voitures électriques/hybrides vont certes réduire notre dépendance sur l'énergie fossile mais éliminer complè- tement l'usage de l'énergie fossile voudrait dire que nous sommes uniquement dépendants sur la technologie à batteries, ce qui pourrait être dangereux pour notre économie.

Un exemple à ne pas répéter, c'est le cas de dix ans de cela, quand l'Union européenne avait mis en place des mesures strictes (telles que celles sur les émissions de CO2) pour que les fabricants automobiles basculent sur les véhicules diesels. Ils ont ensuite réalisé que les véhicules diesels, bien qu'ils émettaient moins de CO2 que les véhicules à essence, étaient plus néfastes en termes de NOX sur la santé humaine. Donc, virage de 180 degrés et retour à la case départ ! Autre challenge en ce qui concerne les voitures électriques et hybrides, il nous faudra un cadre légal à l'avenir pour voir à qui reviendra la responsabilité de gérer ces grosses batteries à la fin de leur cycle