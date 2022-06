Togo: Les Mers et Océans célébrés à Aného

c'est à l'occasion de la Journée mondiale des océans, célébrée chaque 08 Juin de l'année.

Pour la circonstance, et autour du thème annuel, "Revitalisation : action collective pour les océans", une cérémonie a été organisée à Aného dans la préfecture des Lacs. Elle a rassemblé autour du ministre de l'Economie Maritime, Edem Tengue, autorités politico-administratives et divers acteurs du domaine côtier étaient à Aného pour rappeler les actions qui sont menées et qui peuvent être renforcées dans le cadre de la protection des océans.

D'après le Ministre de l'Economie Maritime, de la Pêche et de la Protection Côtière, qui rappelait tous les efforts que déploient le gouvernement togolais dans le cadre de cette lutte, "notre pays a ratifié plusieurs conventions pour renforcer son arsenal juridique et continuent de sensibiliser les acteurs sur les bienfaits dont profite l'homme en protégeant nos côtes et nos océans".

Grand acteur de la lutte pour la protection de l'environnement, le Président de l'Association " Moi Jeu Tri", Edem d'Almeida, est revenu sur le grand rôle que joue son association pour la gestion efficace des déchets transformés et valorisés.

A noter que pour cette célébration, le Maire de la Commune des Lacs 3, Edoé GUNN et le représentant du Maire de la Commune des Lacs 1, le Conseiller municipal Mensah Biova ASSIONGBON étaient aussi présents à cette célébration.

C'est donc une célébration qui a connu également d'autres activités telles que le nettoyage de la plage d'Aného et une caravane de sensibilisation qui a silloné les artères de la ville d'Aného.