Gabon: Jme - Lambarene - Oelo célèbre l'environnement sous le thème " Une seule terre "

À l'instar des autres pays du monde, la Journée Mondiale de l'Environnement a également été célébrée au Gabon. Le week-end écoulé à Lambaréné, dans la capitale provinciale du Moyen-Ogooué, l'Organisation Écotouristique du Lac Oguémoué (OELO) a manifesté son engagement dans le domaine environnemental en organisant une journée festive autour de diverses activités.

Ce sont les élèves des clubs de près d'une vingtaine d'établissements primaires et secondaires qui se sont prêtés à l'évènement, sous les regards et l'assistance des administratifs scolaires et des autorités locales.

Déroulée à la case d'écoute " La Maison de la Nature " au quartier Adouma, dans le Premier Arrondissement de la Commune de Lambaréné, la célébration de la Journée Mondiale de l'Environnement, organisée par l'Organisation Écotouristique du Lac Oguemoue (OELO), a rassemblé un grand public. L'on pouvait observer la présence de presque toutes les couches sociales de la population. Du côté des officiels, la présence remarquable des autorités locales et du corps administratif scolaire s'est fait savoir.

Après une allocution de bienvenue prononcée sous l'animation d'Élianne Sylvie Pangou, Éducatrice environnementale, le public a été invité à visiter les nombreux stands mis en place par les clubs Nature des différentes écoles. L'on découvrait un panel d'objets d'art en formes d'animaux, des panneaux portant des messages de sensibilisation et des gadgets fabriqués par ces élèves. Toutes ces richesses culturo-environnementales, crées par les acteurs du domaine, ont répondu au rendez-vous mondial dédié à l'environnement.

Au sortir de la visite de 17 stands, les enfants sont entrés en scène pour présenter des poèmes en rapport avec le thème de la journée, à savoir " Une seule terre ". Des chants et des danses pour agrémenter la célébration, ont mouvementé la foule. Une espèce animale n'a cessé d'être citée au cours des prestations. Il s'agit du Pangolin. La raison : " Notre cher pays le Gabon en compte trois espèces de pangolin intégralement protégées, qui sont très importantes pour l'équilibre de nos forêts. Certains clubs de la nature ont profité de cette journée pour sensibiliser le grand public sur ces espèces en voie de disparition, à cause du braconnage et la vente de leurs écailles, et qui sont encore mal connue par le public ", laissent savoir les membres de l'éducation environnementale de l'OELO.

Cette journée, qui a vu la participation des élèves d'environ 17 établissements d'enseignement primaires et secondaires de la Commune de Lambaréné, a été marquée par la remise de 63 bourses scolaires aux plus méritants, par la remise des prix d'encouragement aux encadreurs des clubs, à la meilleure mascotte, aux meilleurs clubs primaires et secondaires, ainsi qu'au meilleur stand/tableau. Aussi, un droit d'excursion au site touristique " Tsam-Tsam " a été accordé à un certain nombre d'élèves des clubs Nature, et pris en charge par l'organisation.

L'Organisation Écotouristique du Lac Oguémoué (OELO), consciente que la protection et l'amélioration de l'environnement est une question d'importance majeure qui pourrait affecter considérablement le bien-être des populations, ne cesse d'accroître sont champs d'actions à travers la Commune de Lambaréné et ses environs. La célébration de cette journée, qui se déroule le 5 juin de chaque année depuis 1974, permet de développer les bases nécessaires pour éclairer l'opinion publique et donner aux individus, aux entreprises et aux collectivités le sens de leurs responsabilités en ce qui concerne la protection et l'amélioration de l'environnement.

Pour cette année 2022, le thème retenu pour la célébration est " Une seule Terre ". Celui-ci souligne la nécessité de vivre durablement en harmonie avec la nature, en apportant des changements transformateurs. " Nous n'avons qu'une seule terre. Si nous ne la protégeons pas avec toute sa biodiversité, nous n'aurons plus d'eau potable à boire, ni d'air propre à respirer, et ni nourriture saine à manger. Il n'y a pas de deuxième planète si nous échouons ", confie Heather Arrowood, Fondatrice de l'OELO. Rappelons que ce thème était la devise de la conférence de Stockholm de 1972 et, 50 ans plus tard, cette devise demeure d'actualité.