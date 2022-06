Afrique de l'Est: Télécommunications - Le pays présent à la CMDT 2022

Cinq cents délégués venus des différents pays et régions du monde, dont le Congo, prennent part, du 6 au 16 juin, à la Conférence mondiale de développement des télécommunications (CMDT) à Kigali, au Rwanda, premier pays africain à abriter l'événement mondial qui se propose de définir les stratégies et les objectifs concernant l'essor des télécommunications et techniques de l'information et de la communication, en fournissant des orientations et des indications à ce secteur.

Placée sur le thème "Connecter ceux qui ne le sont pas encore afin de parvenir au développement durable", la conférence, ouverte le 6 juin par le président du Rwanda, Paul Kagamé, avec au centre plusieurs discours de personnalités politiques et experts, à l'instar du secrétaire général des Nations unies, António Guterres, et du secrétaire général de l'Union internationale des télécommunications (UIT), Houlin Zhao, s'est poursuivie avec un programme clé dont la table ronde "Partner2Connect" pour le développement du numérique, qui a débuté le 7 juin et prendra fin ce 9 juin.

La coalition pour le numérique " Partner2Connect " est une alliance multi parties prenantes lancée par l'UIT, en étroite coopération avec le Bureau de l'envoyé du secrétaire général pour les technologies, qui a pour objet, conformément au Plan d'action du secrétaire général des Nations unies pour la coopération numérique, de promouvoir une connectivité efficace et la transformation numérique à l'échelle mondiale, notamment dans les communautés les plus difficiles à connecter des pays les moins avancés, des pays en développement sans littoral et des petits États insulaires en développement.

La délégation congolaise présente à Kigali, constituée essentiellement du personnel de l'Agence de régulation des postes et des communications électroniques (Arpce), participe aux activités du Réseau des femmes africaines de la CMDT (NoW4WTDC). Le but étant de faire en sorte que les femmes soient activement impliquées dans le suivi des décisions de la CMDT dans le pays.

Conduite par le directeur des Affaires juridiques et internationales de l'Arpce, Jean Célestin Endoké, cette délégation, particulièrement constituée du personnel féminin en lien avec la thématique, contribue à l'exploit de la parité hommes-femmes à la CMDT 2022. Un exploit rappelé par la directrice du Bureau des télécommunications de l'UIT qui a salué ce fait marquant de cette CMDT historique : l'égalité des genres, pour la première fois, au niveau des participants, renforçant ainsi une résolution prise à Buenos Aires, en 2017, sur la prise en compte de la perspective genre pour une société de l'information inclusive et égalitaire.

Une conférence précédée du sommet mondial de la jeunesse

La CMDT a été précédée du sommet mondial de la jeunesse organisé dans le cadre de l'initiative "Generation connect", du 2 au 4 juin, et qui avait réuni environ 400 jeunes du monde. A l'ouverture, la porte-parole de la jeunesse a saisi cette opportunité pour lancer un appel pour "la prise en compte des voix des jeunes quand il s'agit des décisions qui les concerne".

Un appel bien accueilli par le président Paul Kagamé qui, dès l'entame de son discours officiel, a tenu à rassurer la jeunesse sur la prise en compte de ses attentes dans la gestion de la question du numérique. Il a, par ailleurs, remercié l'UIT du choix porté sur son pays pour la tenue de cette grand-messe mondiale des télécoms. Il a également assuré les participants et les organisateurs de la disponibilité du Rwanda à accompagner cette dynamique qui vise à connecter, de manière inclusive, tous les peuples du monde.

Le directeur général de l'Arpce, Louis-Marc Sakala, absent en présentiel à ces assises pour des raisons d'agenda, s'est dit particulièrement ravi de la participation de son institution à cette conférence qui est un haut-lieu d'échanges et de prise de décisions en matière de conception d'approches novatrices et de nouveaux modèles de collaboration en ce qui concerne la connectivité et les solutions numériques, pour l'atteinte des Objectifs de développement durable.