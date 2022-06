Congo-Brazzaville: LitEco - Un nouveau prix en littérature et écologie

Créé au profit des pays du bassin du Congo invités à y participer avec une nouvelle inédite d'au plus deux mille mots sur le thème " République démocratique du Congo, pays solution ", le prix de la première édition du concours international lancé le 4 juin, à l'initiative du site littéraire www.mbbactu.net et de l'Association pour la protection de l'environnement (Apedd), court jusqu'au 4 septembre.

Le prix de Littérature écologique (LitEco) est exclusivement réservé aux ressortissants résidents des six pays du bassin du Congo âgés de 18 ans et plus. Les manuscrits des nouvelles attendus du Cameroun, de la République centrafricaine, de la République démocratique du Congo (RDC), du Congo, de la Guinée équatoriale et du Gabon sont à soumettre à l'adresse e-mail : prixliteco@gmail.com, au plus tard le 4 septembre prochain.

Cinq prix seront décernés, le 5 décembre, aux cinq meilleures nouvelles sélectionnées par un jury composé d'écrivains, acteurs de la sphère littéraire, médiatique et environnementale. Outre les récompenses, le meilleur des meilleurs, le grand lauréat ou premier prix, fera office d'ambassadeur des activités et actions pour la protection de l'environnement qu'envisage de mener l'organisation, a averti Julie Ndaya, au nom de l'Apedd.

Les participants au Prix LitEco ont l'exigence de mettre leur plume au service de la cause environnementale. Ce, quitte à faire en sorte que leur nouvelle sensibilise à la protection de l'environnement et à la lutte contre les effets néfastes du réchauffement climatique. Comme l'a soutenu la responsable de mbbactu.cd, Marthe Bosuandole, dans son plaidoyer justifiant la création du prix lors de la conférence de presse de son lancement, ce qui est important est " d'initier une réflexion autour d'une littérature militante en faveur de la protection de l'environnement en tenant compte des défis à relever et des opportunités à saisir afin de léguer aux générations futures une planète viable, vivable ". Savoir que LitEco sera l'un des moyens de " conscientiser les uns et les autres à mettre en place les mesures pour limiter ou éliminer l'impact négatif des activités de l'homme sur l'environnement ". Promouvoir le développement durable de sorte à " emmener les acteurs littéraires à participer, par leur production, à la promotion des actes qui permettent de vivre en harmonie avec la terre ".

Préserver notre maison commune

Journaliste, actrice de développement et écrivaine, Marthe Bosuandole a souhaité qu'écrire sur l'écologie devienne aussi naturel que l'écriture sur les thèmes habituels. Savoir qu'à son avis, autant les romans abordant des sujets familiers à l'instar de " la ville de Kinshasa, les expériences d'amour, la politique " sont communs, autant " nous devons commencer à penser à faire une littérature qui parle de l'environnement ". Aussi a-t-elle évoqué la production de romans ayant pour personnages principaux un arbre, une rivière, un papillon, etc., de sorte à " écrire ensemble l'histoire de notre maison commune, la terre " que " nous avons la responsabilité de préserver ". Dans le cas spécifique de la RDC, du reste, plus que jamais tenue pour ce pays-solution face aux effets néfastes du réchauffement climatique, Marthe Bosuandole a encouragé à s'engager pour l'émergence de la littérature écologique. " Notre paysage forestier s'est dégradé, nous devons le reconquérir, notre biodiversité disparaît, nous devons la recréer, notre environnement naturel s'évanouit, nous devons le remonter. Et face au ravage et aux effets du changement climatique, il est temps de sensibiliser, de poser des actes, de penser à l'avenir des générations futures, de vivre en harmonie avec la nature ", a-t-elle indiqué.