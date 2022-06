Afrique: CAN 2023 - Le pays en déroute face au Soudan

Les Léopards de la République démocratique du Congo (RDC) ont concédé leur deuxième défaite de suite aux éliminatoires de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) Côte d'Ivoire 2023, le 8 juin à Khartoum, battus par les Crocodiles du Nil 2-1.

Battus une première fois à domicile, le 4 juin par le Gabon arrivé presque en catastrophe à Kinshasa à quelques heures du coup d'envoi du match après un vol de huit heures parti de Paris, les joueurs du sélectionneur Hector Cuper ont manqué de consistance, le 8 juin, au Al Hilal Stadium d'Omdurman, face aux Crocodiles du Nil. Les Léopards ont perdu par un but à deux. Jeune attaquant de 23 ans d'Al-Arabi SC au Koweït et ancien d'Al Hilal Omdurman, Waleed Bakhet Hamid a ouvert la marque à la 16e mn, profitant d'un retard de replacement de Mukoko Amale dans son couloir droit et d'une erreur du défenseur central Nathan Idumba Fasika qui défendait de côté face à l'adversaire. Et l'attaquant d'Al Hilal Omdurma, Mohamed Abdel Rahman, a doublé la mise à la 86e mn, scellant de fait le succès du Soudan qui s'est ipso facto remis de la nette défaite en première journée de 0-3 face à la Mauritanie. La réduction du score par Jonathan Bolingi, à la 90+2e mn, sur une déviation de la tête de Ben Malango, n'a été qu'anecdotique.

Pour ce match, le sélectionneur Cuper a cru bon de modifier un peu son onze de départ. Comme au match contre le Gabon, Joël Kiassumbua a gardé les perches et devant, en défense, Mukoko Amale sur le flanc droit, Glody Ngonda (sorti sur blessure à la 75e mn et remplacé par Ernest Luzolo) à gauche, Marcel Tisserand et Nathan Idumba dans l'axe. Bastien est resté sur le banc et Edo Kayembe (remplacé à la 68e mn par Fabrice Ngoma) a pris sa place au milieu de terrain dans l'axe, en paire avec Samuel Moutoussamy. Meschak Elia et Neeskens Kebano ont été respectivement positionnés comme demi-ailiers à droite et à gauche. La paire de l'attaque congolaise s'est composée de Ben Malango et Yoane Wissa (remplacé à la 59e mn par Jonathan Bolingi).

Lors de ses précédentes déclarations entre les deux matches, Hector Cuper avait dit : " ... Nous avons pensé qu'il serait judicieux de jouer avec deux avant-centres. Mais nous avons remarqué que cela n'a pas marché. Il faut changer l'état d'esprit. Avec celui que nous avons, nous ne gagnerons jamais ". Mais, avant d'affronter le Soudan, il a laissé entendre : "... Nous devons continuer sur la même stratégie. Les erreurs commises ont été corrigées. Il y aura de changement dans l'équipe de demain. Ce changement sera fait en fonction de la prestation du groupe contre le Gabon ". Cuper a ainsi disposé son équipe en 4-4-2 qui n'a pas marché contre les Panthères du Gabon, et non plus contre les Crocodiles du Nil, alors que les Léopards jouent en 4-3-3 depuis quelques années.

Dans l'autre match du groupe, le Gabon a été contraint à une égalité de 0-0 par la Mauritanie qui avait battu le Soudan en première journée par 3-0. Au classement du groupe après deux journées, la Mauritanie est premier avec quatre points pour un goal différence de +3, devant le Gabon avec également quatre points pour un goal différence de +1. Le Soudan est troisième avec trois points pour un goal différence de -2. La RDC est lanterne rouge du groupe avec zéro point et un goal différence de -2.

Les deux prochaines journées des Léopards sont programmées contre les Menas de la Mauritanie, le 19 septembre à Kinshasa et le 27 septembre à Nouakchott. Ils sont astreints à la victoire pour commencer à nourrir l'espoir d'une possible qualification. Mais un analyste sportif sceptique a laissé dire : " Cet effectif, avec des joueurs moyens, s'éloigne de la qualification dès l'entame des éliminatoires. Les Léopards seront astreints de gagner les quatre prochaines journées pour espérer une qualification à la prochaine Coupe d'Afrique des nations ".