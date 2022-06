Cote d'Ivoire: Assemblée Nationale - Adama Bictogo plébiscité

Adama Bictogo élu nouveau président de l'Assemblée nationale. Sans surprise, le député d'Agboville a été plébiscité hier en présence du Premier ministre Patrick Achi, des présidents d'institution, des ambassadeurs accrédités en Côte d'Ivoire, de plusieurs membres du gouvernement, des autorités administratives, militaires, religieuses et coutumières.

Accrédité d'un large consensus, le porte-flambeau du Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP) a, en effet, laminé dans les urnes son adversaire Jean-Michel Amankou, député d'Agnibilékrou. Ainsi, sur 248 électeurs, le candidat du parti au pouvoir a récolté 237 voix soit 96,3% contre seulement 6 voix pour son rival soit 1,4% des voix. le scrutin a enregistré 2 bulletins nuls et trois blancs.

Ce score soviétique s'est dessiné avec la prise de parole du porte-voix des groupes parlementaires des partis de l'opposition qui siègent à l'Assemblée nationale, Doh Simon. En effet, le président du groupe parlementaire du Parti démocratique de la Côte d'Ivoire (PDCI), après avoir écouté les deux candidats a, au nom de ses collègues du parti doyen, du Parti des peuples africains-Côte d'Ivoire (PPA-CI), de l'Union pour la démocratie et la paix (UDPCI), appelé à voter le secrétaire exécutif du RHDP.

"Ce matin toute l'opposition politique représentée à l'Assemblée nationale et sous les autorités des présidents Henri Konan Bédié , président du PDCI-RDA, Laurent Gbagbo, président du PPA-CI, Mabri Toikeusse, président de l'UDPCI, veut exprimer son vote pour le renouvellement du poste de président de l'Assemblée nationale, comme un vote de confiance au Président de la République. Notre pays a trop souffert de nos divisions et des crises politiques fratricides qui augmentent nos douleurs. Nous voulons donner notre part de signal, à notre pays, en cette occasion particulière suite au rappel au Tout Puissant du président de notre institution, pour que le processus de réconciliation tant espéré par tous, devienne enfin une réalité pour tous (... ).

Aujourd'hui, nous appelons à voter OUI pour la Côte d'Ivoire. C'est pourquoi nous appelons à voter OUI pour le candidat du RHDP en remplacement de l'ancien président Amadou Soumahoro, également membre du RHDP, décédé ", a-t-il déclaré sous les applaudissements nourris.

Brillamment élu au terme d'une élection organisée par la présidente par intérim de l'Assemblée nationale, Aminata Kamara épouse Toungara, le nouveau président de la chambre basse du parlement ivoirien a vivement remercié le chef de l'Etat pour la confiance placée en lui, les présidents des partis politiques qui ont demandé à leurs élus de le voter ainsi que tous ceux qui l'ont soutenu dans ce combat qui l'amène au perchoir. Selon lui, le rassemblement et le consensus appelés de tous les vœux sont devenus une réalité à travers cette élection. "Ce fait inédit restera gravé dans l'histoire de notre démocratie depuis l'avènement du multipartisme dans notre pays. Notre fraternité, notre solidarité et notre engagement pour l'intérêt général ont transcendé nos sensibilités politiques. C'est pourquoi, je mesure à sa juste valeur cette responsabilité que vous venez de me confier et qui m'honore. Je l'accepte avec humilité mais aussi avec détermination pour continuer la gestion de notre Institution pour la législature 2021-2025 ", s'est-il engagé. Tout en levant un coin de voile sur son programme.

La modernisation de l'Assemblée nationale en la dotant de moyens novateurs en vue de légiférer efficacement ; la mise sur pied d'un comité ad hoc d'élaboration du Budget de l'Assemblée nationale au titre de l'année 2023 dans une démarche inclusive et participative ; la création d'une commission ad 'hoc en vue de la révision du Règlement de l'Assemblée nationale et de l'élaboration du Règlement du Congrès et l'opérationnalisation des groupes d'amitiés conformément à sa vision de renforcement de la diplomatie parlementaire, en vue du rayonnement de l'Institution tant au plan national qu'international sont, à l'en croire, les grands axes de son action à la tête de l'Assemblée nationale.

Les députés expriment leur satisfaction

Sidiki Konaté (député de Man) : "Nous prions Dieu pour que cela soit le début d'une Côte d'Ivoire réconciliée "

"Cette élection montre que le président du RHDP a fait le bon choix. Les résultats sont, en effet, la preuve qu'il ne s'est pas trompé. En plus d'obtenir une grande mobilisation des députés RHDP, le candidat choisi par le président de la République a été plébiscité par tous les groupes parlementaires. C'est historique. Pour la première fois que notre Assemblée regroupe l'ensemble des forces vives de la nation et que le consensus se dégage autour du candidat du RHDP. Cela ne saurait passer inaperçu. Il y a beaucoup de leçons à tirer de cette élection. Mais le message reste le même. Celui de dire que l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire est aujourd'hui le miroir de la réconciliation. Nos peuples aspirent à la paix, à la tranquillité et au développement. En tant que députés, nous ne pouvons que faire valoir cette aspiration. L'Assemblée vient de dire aux Ivoiriens que le sursaut est possible. Impossible n'est pas ivoirien. Le miracle peut toujours se produire. Nous prions Dieu pour que cela soit le début du commencement d'une Côte d'Ivoire réconciliée au niveau des institutions, de ses filles et de ses fils dans nos différences idéologique et politique "

Frégbo Basile (député de Sassandra) : "La Côte d'Ivoire de concorde et de la fraternité vraie est en marche "

"Nous avons dit que quelque chose d'inédit se passera. Pour la première fois dans l'histoire de l'Assemblée nationale, tous les groupes parlementaires sans exception ont accepté de voter un candidat. C'est-à-dire que le choix qui a été opéré par le président du parti est un bon choix. L'élection a été belle et s'est déroulée dans une bonne ambiance. C'est ça la nouvelle Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire de la concorde, de la fraternité vraie est en marche. Et, l'Assemblée nationale va jouer son rôle de force motrice pour la paix et la réconciliation nationale. "

Jean-Michel Amankou (député d'Agnibilékrou) : "Félicitations au Président Bictogo et bon vent à lui "

"Je voudrais sincèrement féliciter le président Adama Bictogo pour sa brillante élection. Je considère que c'est une personnalité de très grande qualité qui a su gérer l'intérim pendant les moments difficile que nous avons connus au niveau de la présidence de notre institution. Je souhaite bon vent au président Bictogo. En ce qui me concerne, j'estime qu'en me portant candidat contre lui, j'ai contribué efficacement à la consolidation de notre jeune démocratie. En tout cas, c'est une belle image que nous donnons pour la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire une Côte d'Ivoire rassemblée, réconciliée et unie autour du principe de la démocratie. Félicitations donc au président Bictogo et bon vent à lui. "

Charles Gnahoré (député de N'Doucy) : " Nous sommes heureux que le RHDP garde la présidence "

" Nous sommes heureux que le RHDP garde la présidence de l'Assemblée nationale. Nous sommes plus heureux que le président Adama Bictogo soit élu presque à l'unanimité des groupes parlementaire. Tous les partis présents à l'Assemblée ont demandé à voter Adama Bictogo. C'est la preuve que dans cette grande maison, il y a la démocratie. Nous sommes heureux de cela et chacun de nous devrait travailler à ce que nos formations politiques, au-delà de l'Assemblée nationale, soient des moyens et des forces pour la consolidation de la cohésion, de l'union et de la fraternité dans notre pays. C'est à ce prix que nous aurons le développement "

Emile Guiriéoulou (député de Guiglo) : " C'est un signal que l'opposition a donné "

" Le candidat Adama Bictogo a élu. L'Assemblée nationale va reprendre le cours de ses travaux et la suite nous situera. Si vous avez écouté l'intervention de l'opposition, je pense que tout est dedans. L'opposition a voulu donner un signal au parti au pouvoir. Nous avons voulu montrer le chemin et on espère que le parti au pouvoir, le RHDP, va emprunter ce chemin pour que la Côte d'Ivoire se retrouve. Je pense que c'est le message que l'opposition a voulu donner en acceptant de ne pas présenter de candidat et en soutenant le candidat du RHDP. Elle n'a pas soutenu un candidat issu de ses rangs. Ce parti a fait plus. Même quand on est minoritaire, on était en droit de présenter un candidat. Le fait d'y renoncer est un signal lancé en direction du RHDP et nous espérons que le RHDP saura apprécier ce geste "

Affi N'guessan (député de Bongouanou) : "C'est un tournant dans l'histoire de notre pays "

"Je suis comblé en raison des mots de rassemblement, de réconciliation qui ont été prononcés par les partis politiques de l'opposition et qui ont motivé leur engagement à voter pour le candidat du RHDP. Je considère que c'est un tournant dans l'histoire récente de notre Côte d'Ivoire qui a été marquée par beaucoup de divisions, de violences, de blessures. Le message délivré ouvre une nouvelle ère. C'est un message de rassemblement, d'unité qui vient de l'Assemblée nationale, de la représentation nationale qui me parait l'élément fort de cette journée. J'espère que ce sentiment d'unité et de réconciliation qui a été porté par tous trouvera un écho au sein des populations ivoiriennes, auprès de nos frères et sœurs pour qu'enfin dans l'unité nous construisions tous notre pays dans notre diversité ".