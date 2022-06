Sénégal: Concours de jeunes techniciens - Cinq groupes primés

Dakar — Cinq groupes de jeunes ont reçu, jeudi, le prix "Youth Tech Contest 2022" ou Concours de jeunes techniciens, organisé conjointement par le Corps de la Paix américain et le gouvernement du Sénégal, a constaté l'APS.

La cérémonie de remise des prix s'est tenue au siège de la Délégation Générale à l'Entrepreneuriat (DER), en présence de l'Ambassadeur des États-Unis au Sénégal, Mickael Raynor.

Ces jeunes inventeurs ont tous fabriqué des machines visant à améliorer tous les processus liés à la modernisation de l'agriculture.

"Cette initiative vise à catalyser la création d'emplois et générer des revenus pour les micros, petites et moyennes entreprises, en permettant l'accès aux nouvelles technologies pour les producteurs agricoles sénégalais", a déclaré l'ambassadeur Micheal Raynor.

Selon lui, le thème de cette année, "+promouvoir le génie technologique des jeunes pour booster l'agrobusiness+, soutient leur objectif commun d'exploiter les idées innovantes de ces derniers, pour construire un meilleur avenir pour le Sénégal".

"Nous lançons un appel à tous nos partenaires pour qu'ensemble nous puissions soutenir ces jeunes talents dans la commercialisation de leurs technologies", a-t-il soutenu.

Il a indiqué que le concours technologique pour les jeunes demeure un élément important de leur mission globale de soutien au secteur agricole au Sénégal, citant l'exemple du programme Feed the Futur de l'USAID.

"Ce concours s'inscrit dans l'initiative du corps de la paix, pour améliorer la sécurité alimentaire qui est financée par le programme de l'USAID Feed the Future", a, quant à elle, rappelé, la directrice nationale du corps de la paix américaine au Sénégal, Cheryl Gregory Faye.

Selon elle, ce projet a été initié pour contribuer à l'innovation de la jeunesse sénégalaise et pour rendre les technologies accessibles aux acteurs de la chaine de valeur agricole.

Pour sa part, le Secrétaire général de la délégation à l'entreprenariat des femmes et des jeunes (DER/FJ), Cheikh Amadou Bamba Fall, a noté que sa structure valorise tous les projets liés à la modernisation de l'agrobusiness, notamment la souveraineté alimentaire, la mécanisation agricole et la digitalisation du secteur.

Aussi, a-t-il souligné, l'intention de la DER de continuer à soutenir les jeunes inventeurs dans ce domaine. Il a souligné que l'idée est de construire un véritable écosystème des chaines de valeur à fort potentiel notamment, à travers sa structuration.

Binta Diallo, inventrice et seule femme parmi les lauréats, a indiqué que le but de leur invention était de permettre aux agriculteurs de ne plus gaspiller de l'eau pendant leur travail. D'où la création d'un conteur d'eau nommée SOTEMA.

"Nous nous sommes rendu compte que les agriculteurs gaspillaient beaucoup d'eau et qu'ils aimeraient certainement le savoir. C'est la raison pour laquelle, nous avons fabriqué SOTEMA qui sera relié à une application mobile", a-t-elle expliqué.

Cette application mobile, a-t-elle avancé, permettra aux agriculteurs de jauger la quantité d'eau utilisée dans chaque arrosage.

Le "Youth Tech Comtest" vise à "promouvoir la créativité et l'innovation chez les entrepreneurs en herbe et à mobiliser les talents de la jeunesse sénégalaise dans la conception de nouveaux équipements et systèmes agroalimentaires".

À travers ce concours, le Corps de la Paix américain vise à "mobiliser la créativité de la jeunesse sénégalaise pour relever l'un des plus grands défis du pays : la sécurité alimentaire", selon un communiqué de presse.

Le même document ajoute que "'les lauréats du concours ont fait preuve d'une ingéniosité remarquable dans la conception de solutions technologiques pour améliorer la productivité agricole et la transformation des aliments".

Il souligne que "la collaboration entre le Corps de la Paix américain et ses partenaires du gouvernement du Sénégal dans l'organisation de cette compétition montre clairement qu'il s'agit d'une priorité partagée".