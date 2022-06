Afrique: Macky Sall voit l'avenir des relations entre l'Afrique et l'OCDE "dans un multilatéralisme inclusif"

Dakar — L'avenir des relations entre l'Afrique et l'OCDE doit s'inscrire dans le cadre d'un multilatéralisme inclusif, a estimé, jeudi à Paris, le chef de l'Etat sénégalais, président en exercice de l'Union africaine (UA).

Le président Macky Sall intervenait à l'ouverture de la réunion du conseil ministériel de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) axé sur le thème "L'avenir que nous voulons : des politiques meilleures pour la prochaine génération et une transition durable".

Le président de l'Union africaine s'est réjoui du thème de ce dialogue sur les relations OCDE-Afrique dans la perspective d'un avenir commun.

"Je vois cet avenir dans un multilatéralisme inclusif, où les nations recherchent des réponses concertées à des questions d'intérêt commun", a-t-il dit.

"Je le vois également dans un monde multipolaire, et des partenariats diversifiés et mutuellement bénéfiques, sans exclusion ni exclusivité", a-t-il ajouté.

Le chef de l'Etat est invité par Mario Draghi, président du Conseil des ministres italien et président en exercice de l'OCDE.

Le président de la République va délivrer un discours au cours de la séquence consacrée au "dialogue avec l'Afrique".

Il se rendra également au centre de développement de l'OCDE, vendredi, avant d'avoir un tête-à-tête le même jour avec son homologue français, Emmanuel Macron

Parlant de "l'avenir commun" entre l'Afrique et l'OCDE, il a invité à "construire ensemble un partenariat réinventé, fondé sur une nouvelle éthique relationnelle, faite de confiance et de respect mutuels, pour un monde plus humain, plus juste et plus équitable".

Selon le chef de l'Etat sénégalais, "le réchauffement climatique reste également au cœur de nos préoccupations. L'Afrique soutient l'Accord de Paris sur le climat".

Il a ajouté que sur les questions conjoncturelles, l'Afrique "plaide pour la réallocation partielle des DTS, après l'émission historique de 650 milliards de dollars en DTS sur lesquels elle a reçu son quota de 33 milliards, soit 5%".

Le chef de l'Etat a évoqué la question des agences de notation.

Pour Macky Sall, "il est souhaitable que des instances comme l'OCDE, le G7 et le G20 engagent un échange franc avec les Agences d'évaluation pour instaurer plus d'objectivité et d'équité dans les critères de notation".

"Plus récemment en avril dernier, le Rapport 2022 sur le financement du développement durable a relevé la sévérité des Agences vis-à-vis des pays du Sud et leur relative indulgence à l'égard des pays industrialisés", a-t-il souligné.

Il a ajouté que "des études ont montré comment les notations des agences d'évaluation sont biaisées par des critères sans rapport avec l'économie, comme des facteurs linguistiques et culturels".

Selon Macky Sall, "la mondialisation qui était perçue comme une ère d'échanges et de complémentarités pour une croissance et une prospérité partagées, a plutôt accentué les inégalités et généré des pratiques que l'Etat-nation peine à réguler".