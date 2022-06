Seychelles: L'ancien président, M. Michel, nie les allégations d'avoir ordonné à des officiers militaires de commettre un meurtre

Les auteurs de crimes qui demandent l'amnistie devant la Commission de vérité, réconciliation et unité nationale (TRNUC) des Seychelles pour les violations des droits de l'homme résultant du coup d'État de 1977 ont lié deux des anciens présidents aux crimes.

Lors de trois audiences publiques d'amnistie le 1er et le 2 juin, cinq auteurs de crimes de meurtre se sont manifestés pour décrire leur rôle dans chaque crime.

Jemmy Marengo, l'un des auteurs dans les trois affaires, a déclaré que les ordres de diriger les crimes provenaient soit de feu le président France-Albert René, soit de l'ancien président James Michel.

M. René a pris le pouvoir après le coup d'État du 5 juin 1977 et a gouverné l'île jusqu'à ce qu'il démissionne le 14 juillet 2004, en raison de problèmes de santé. James Michel, alors vice-président, a pris la présidence jusqu'à sa démission le 16 octobre 2016, date à laquelle il a cédé la présidence à son vice-président de l'époque, Danny Faure.

L'ancien président James Michel a déclaré mercredi à la SNA qu'il s'agissait d'"allégations malveillantes".

"Premièrement, je ne peux pas engager de poursuites judiciaires contre les personnes qui ont fait ces déclarations malveillantes et infondées contre moi car elles sont protégées par la loi TRNUC. Les personnes concernées ont pleinement profité de la protection dont elles jouissaient en vertu de la loi pour me diffamer de manière malveillante. Cependant, je nie catégoriquement et avec véhémence toutes les allégations portées contre moi. Je n'ai été impliqué de quelque manière que ce soit dans l'acte illégal commis par l'un de ces individus.

Selon la loi de 2018 de la Commission, toute preuve fournie devant la TRNUC n'est pas recevable dans les procédures pénales ou civiles et la Commission ne peut envoyer des personnes en prison pour des violations des droits de l'homme qu'elles déterminent avoir été commises en relation avec le coup d'État de 1977 et événements de ces dernières années.

Les allégations qui ont été faites par les anciens officiers militaires lors des audiences d'amnistie ont eu lieu lors de discussions entre les familles des victimes et les auteurs des crimes. Les familles n'ont pas accepté leurs demandes de pardon car elles ne les croyaient pas sincères.

Cas 205 et Cas 207

Dans l'affaire du décès de Claude Monnaie en 2003, dont le camion a été incendié, M. Marengo, alors capitaine dans l'armée, raconte avoir reçu un appel d'un officier supérieur lui demandant s'il connaissait un certain camion pick-up auquel il a répondu "oui".

" Le major m'a appelé et m'a dit que [James] Michel, qui était le vice-président à l'époque, avait donné l'ordre de détruire ce pick-up. J'ai dit à Marc que je n'allais pas détruire le pick-up de qui que ce soit ", raconte M. Marengo.

M. Marengo a allégué qu'à la suite de la première commande, il avait subi plus de pression pour terminer le travail.

"Une semaine plus tard, l'officier m'a rappelé, disant que... M. Michel demandait si ce qu'il avait demandé sera fait. Je lui ai juste dit que la bonne occasion ne s'était pas présentée. Un jeudi, j'ai reçu un autre appel me disant que le vice-président Michel était en colère et que lorsqu'il arrivera à Praslin le samedi, le pick-up devait avoir été détruit [d'ici là] ", a-t-il poursuivi.

Cas 149

Concernant la mort de Dhamendra Eulentin, dont le corps a été retrouvé dans la mer à Providence en 2007, M. Marengo a déclaré avoir reçu à nouveau des ordres d'en haut.

"Un jour, sans m'y attendre, j'ai reçu un appel de M. René. Il m'a demandé si je pouvais venir à son bureau. Quand je suis arrivé, il m'a demandé si je connaissais Dhamendra Eulentin. Je ne savais pas pourquoi il me demandait cela. J'ai répondu oui, je le connais. Il a dit que Dhamendra Eulentin était dangereux, qu'il faisait beaucoup de choses dangereuses, et qu'il devait être tué. J'ai été surpris par cela. Il m'a dit qu'il me demanderait de prendre des dispositions pour qu'il se fasse tuer ", a déclaré M. Marengo.

Il a ajouté que M. René avait fait pression sur lui à plusieurs reprises, lui avait fourni 25 000 SCR et lui avait dit de faire faire le travail par Alain Jeannevol et Ken Jean-Charles.

"Avec la pression qu'il mettait, nous devions faire le travail. Je savais que si je ne le faisais pas, j'aurais de sérieux ennuis", a déclaré M. Marengo.

Il a ajouté qu'à l'époque, M. René n'était plus le président du pays, mais seulement le président du parti au pouvoir. Il a ajouté qu'"il y avait peut-être d'autres personnes, soit le président, soit le commissaire de police, qui savaient ce qui se passait".

La mère de Dhamendra Eulentin, Marise Eulentin, a débattu de la déclaration de M. Marengo selon laquelle l'ordre venait de M. René. Elle a précisé que selon les informations qu'elle avait recueillies, l'ordre émanait de James Michel, qui était alors le président.

Cas 090 et Cas 270

Dans le cas du meurtre de Ricky Hermitte en 2006, M. Marengo a déclaré que le président René l'avait approché pour lui demander s'il connaissait Ricky Hermitte, l'informant même que M. Hermitte vivait près de M. Marengo à Roche Caiman.

"Il m'a rappelé pour me demander si je connaissais Ricky Hermitte et j'ai dit oui. C'est alors qu'il m'a dit qu'il fallait prendre des dispositions pour tuer Ricky Hermitte. Je n'en ai parlé à personne. Puis j'ai été appelé à nouveau concernant la même affaire ", a déclaré M. Marengo.