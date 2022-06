Afrique: Elim. CAN 2023 - Remontada sensationnelle du Mali au Soudan du Sud

Le Mali a souffert avant d'arracher un succès 1-3 ce jeudi soir contre le Soudan du Sud. C'était lors de leur deuxième journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) 2023.

Une ouverture du score surprenante :

D'abord, les choses sont allées contre le cours du jeu au St Mary's Stadium. Alors qu'ils menaient les débats, les Aigles ont été surpris par les Bright Stars dans leur passivité. Un but contre son camp de Boubakar Kouyaté, quasiment à la demi-heure de jeu, a ouvert le score.

Egalisation et carton rouge pour le Mali :

Derrière, la réaction des visiteurs n'a été visible qu'en seconde période, quand Mohamed Camara (58e) a égalisé. Alors qu'ils avaient les atouts pour s'offrir les points du match, les Maliens ont été affaiblis dans leur élan par un carton rouge direct de Ibrahima Koné.

Remontada en fin de partie, le coup de poker de Chelle

Remplaçants respectivement aux 90e et 84e minutes, Sékou Koïta et Aliou Dieng ont réalisé une fin de partie sensationnelle. Les deux entrants du sélectionneur Eric Chelle, ont marqué aux 93e et 95e minutes. Ce second succès successif permet au Mali de rester toujours au sommet du Groupe G, devant le Congo et la Gambie (3 points chacun) et le Soudan du Sud qui a zéro unité.