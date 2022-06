Sénégal: Une réglementation contraignante, moyen le plus efficace de prévenir l'exposition au plomb (médecin)

Dakar — Le moyen le plus efficace de prévenir l'exposition au plomb est d'établir une réglementation contraignante interdisant l'utilisation d'additifs au plomb dans les peintures, a préconisée Dr Siga Diop, chargée de la coordination et du suivi à la Direction de la santé.

"L'exposition au plomb entraînerait chaque année 143.000 décès avec une concentration principale dans les régions en développement", a indiqué le Dr Diop en intervenant, jeudi, lors d'un atelier d'information et de sensibilisation sur la norme sur peintures au plomb, organisé sous l'égide du centre antipoison (CAP).

Ce phénomène serait également à l'origine d'environ 600.000 nouveaux cas de déficience intellectuelle chez les enfants, chaque année, a-t-elle révélé.

A l'en croire, "environ 25 % de la charge de morbidité au niveau mondial seraient liés à des facteurs environnementaux, notamment à des expositions aux produits chimiques".

"Le plomb a été longtemps utilisé dans les peintures, qui constituent ainsi une source d'exposition importante, surtout pour les enfants, mais aussi pour les travailleurs", a rappelé le médecin.

Des réglementations comme paravents

D'après elle, "pour prévenir l'impact sanitaire du plomb contenu dans les peintures, plusieurs pays ont déjà encadré leur utilisation par des réglementations".

Elle explique que "l'élimination du plomb longtemps ajouté à l'essence, qui avait également donné lieu à une action internationale concertée et à des efforts de réglementation nationaux, a permis une baisse sensible de la concentration de plomb dans le sang chez les enfants et dans l'ensemble de la population".

Elle confie que selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS), "le taux mondial de mortalité imputable aux empoisonnements est estimé à 1,8 pour 100.000 chez les enfants et les jeunes de moins de 20 ans". Elle précise que "ce taux est de 0,5 pour 100.000, alors que dans les pays à bas ou moyen revenu, il est quatre fois plus élevé, avec un chiffre de 2,0 pour 100.000".

"Au 31 décembre 2020, dit-elle, 79 pays avaient des contrôles juridiquement contraignants pour limiter la production, l'importation et la vente de peintures au plomb. Cette réglementation entre dans le cadre d'une +Alliance mondiale pour l'élimination des peintures au plomb+".

Elle informe que "pour apporter une base règlementaire à la problématique du plomb dans les peintures, le centre anti poison et la direction de l'Environnement et des établissements classés (DEEC) ont saisi l'Association sénégalaise de normalisation (ASN) dans le but d'élaborer des normes nationales sur la limitation de la teneur du plomb dans les peintures et revêtements similaires".

Une proposition de norme homologuée

Dans ce sillage, un comité mixte "santé-chimie-environnement" a été créé par l'ASN pour prendre en charge cette mission.

Elle déclare qu'à la suite de plusieurs ateliers impliquant les parties prenantes et parties intéressées, avec l'appui du programme des Nations unies pour l'environnement (PNUE), une proposition de norme limitant les teneurs en plomb dans les peintures à 90 ppm (partie par million) a été homologuée par le Conseil d'administration de l'ASN en sa séance du 04 mars 2022.

"Après cela, il devient nécessaire de vulgariser la norme mais également de sensibiliser les différentes parties prenantes", estime-t-elle.

"Les membres du comité mixte se sont beaucoup investis pour l'élaboration d'une norme (... ). Nous souhaitons que cette norme soit d'application obligatoire pour la protection de la santé des populations" a souhaité la coordonnatrice.

Elle a lancé "un appel aux acteurs de la peinture, aux consuméristes et autres acteurs, à œuvrer de manière concertée pour la commercialisation et l'utilisation de peintures respectant les exigences réglementaires reposant sur les normes établies".

Elle encourage les associations de consommateurs, en tant qu'acteurs à la base, à jouer davantage leur rôle, surtout en sensibilisant leurs membres.