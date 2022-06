Sénégal: Près de 150.000 PME financées par Baobab Sénégal (PDG du Groupe)

Dakar — Au cours des cinq dernières années, Baobab Sénégal a injecté plus de 670 milliards de CFA pour le financement de près de 150.000 petites et moyennes entreprises (PME) et micro-entrepreneurs, a déclaré mercredi, le PDG du Groupe Baobab, Philip Sigwart.

"Au cours des cinq dernières années, Baobab Sénégal a injecté plus de 670 milliards de CFA pour le financement de près de 150.000 PME et micro-entrepreneurs", a-t-il notamment dit.

M. Sigwart intervenait lors d'une conférence de presse axée sur les résultats et les perspectives de son Groupe au Sénégal et en Afrique.

La rencontre s'est déroulée en présence d'une équipe du Conseil de surveillance du Groupe Baobab dont son président et son adjoint respectivement Arnold Akpé et Jean Michel Piveteau.

Le directeur général de Baobab Sénégal, Mamadou Cissé et de son Président du Conseil d'Administration, Amadou Kane ont également pris part à la rencontre.

"L'activité principale du Groupe est le financement des micro-entrepreneurs", a-t-il rappelé, soulignant avoir contribuer à "l'inclusion financière".

Revenant sur les résultats de Baobab Sénégal, il indique qu'il a "fait un très bon résultat, certainement une contribution importante au niveau du Groupe".

Selon lui, Baobab Groupe a réussi "une bonne croissance du portefeuille crédit" qui s'élève à 475 milliards de CFA correspondant à une hausse de 10% pour l'année 2021.

M. Sigwart a salué "la performance et les résultats exceptionnels" de son équipe en soulignant, par ailleurs, que le "résultat net" du Groupe Baobab s'élève à 13,8 milliards de FCFA pour l'année 2021.

"Les dépôts ont nettement progressé", a-t-il ajouté, indiquant que le focus en général du Groupe, sera orienté sur "l'Afrique Subsaharienne".

Amadou Kane, Président du Conseil d'Administration (PCA) a axé son intervention sur l'importance de l'inclusion financière et la nécessité de l'approdondir.

Il a précisé que le Groupe Baobab décaisse le quart de ce qui est décaissé par les micro-crédits au Sénégal.

Selon lui, "l'encours de crédit" du Groupe est de l'ordre "de 100 milliards de FCFA actuellement".

"C'est donc une inclusion financière qui va se développer avec la digitalisation (... ) afin que nous ayons un impact important dans notre société", a-t-il dit.

Le directeur général de Baobab Sénégal, Mamadou Cissé, est revenu sur les 550 points d'agence et de services du groupe dans les coins les plus reculés du pays.

Baobab est un groupe de services financiers présent dans huit pays sur le Continent africain et dans une province de la Chine (... ). Le Groupe s'inscrit dans une dynamique de rendre ses services financiers plus accessibles, inclusifs et transparents.