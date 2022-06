Sénégal: Finalisation du Code de la presse, réhabilitation de stades, Tabaski, Gorée - Macky presse son gouvernement

Le président de la République, Macky Sall, a donné des instructions à ses ministres pour que les derniers textes du code de la presse soient finalisés. Il a également donné l'ordre qu'il soit entamé la réhabilitation de quatre stades.

En conseil des ministres d'hier, mercredi 8 juin, il est aussi revenu sur la réhabilitation des bâtiments de l'ile de Gorée et les préparatifs de la Tabaski.

En conseil des ministres hier, mercredi 8 juin, le président de la République, Macky Sall a abordé l'application du code de la presse. Sur ce, il a demandé au ministre de la communication, "de finaliser les derniers textes d'application du code de la presse, particulièrement celui relatif à l'éditeur public national de la communication audiovisuelle."

L'occasion était aussi pour le chef de l'Exécutif de revenir sur la situation des entreprises publiques de presse. Après avoir félicité les directeurs et travailleurs de ces structures, il a invité le ministre de le culture et de la communication "de poursuivre, avec les structures publiques de presse, la dynamique de transformation numérique et de modernisation des médias publics, en intégrant, au premier plan, la valorisation de nos langues nationales, le potentiel culturel, touristique et économique de nos différents terroirs".

Il a invité en outre à "veiller à la préservation des archives, du patrimoine et de la mémoire des entreprises publiques de presse dans une optique de créer une bibliothèque nationale des archives de l'audiovisuel public".

Après s'être félicité de la victoire des Lions pour les deux victoires successives sur le Benin et le Rwanda, durant la phase des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN) 2023, le président de la République réitère ses instructions au gouvernement portant sur la nécessité de bien préparer, dans tous ses aspects, la participation du Sénégal à la Coupe du monde de football 2022 au Qatar. Il a demandé par ailleurs, au ministre des Sports, "d'accélérer le processus de réhabilitation, en partenariat avec la République Populaire de Chine, des quatre stades programmés (Léopold Sedar Senghor de Dakar, Aline Sitoe Diatta de Ziguinchor, Lamine Gueye de Kaolack, Elimanel Fall de Diourbel) pour un coût global de 40 milliards de francs CFA.

Sur le climat social, la gestion et le suivi des affaires intérieures, le président de la République a insisté sur la préservation du patrimoine historique classé et du cadre de vie de l'île de Gorée. A ce sujet, souligne le communiqué du conseil des ministres, le chef de l'Etat demande au ministre de l'Intérieur, à celui en charge des collectivités territoriales et leur collègue de la culture, "d'engager avec les autorités municipales, le recensement, sur l'île, de l'ensemble des bâtiments menaçant ruine et de prendre toutes les mesures urgentes, nécessaires à l'exécution du plan de réhabilitation du patrimoine de Gorée (à l'image du projet réalisé à Saint Louis)".

Macky Sall a rappelé par ailleurs au ministre de l'Economie maritime, l'urgence de la réhabilitation du ponton et l'acquisition des chaloupes de transport pour assurer la desserte de l'île mémoire. Abordant la lutte contre l'érosion côtière et la pollution des plages, le président de la République rappelle au gouvernement que la résilience face à l'érosion côtière et la préservation des plages contre les pollutions, doivent rester des priorités.

Sur ce, il a demandé au ministre de l'Environnement et du Développement durable Abdou Karim Sall, "d'accélérer, d'une part, la mise en œuvre de la stratégie nationale de lutte contre l'érosion côtière et, d'autre part, les actions préventives de sauvegarde de l'écosystème des plages".

Revenant à la célébration prochaine de la fête de la Tabaski, il a demandé à son gouvernement "d'accentuer, avec les acteurs, l'application effective des mesures de facilitation les ministres en charge du Commerce, des Finances et de l'Elevage à prendre toutes les dispositions pour assurer la maitrise (durant cette période) des prix de l'aliment de bétail. La Tabaski se prépare dans un contexte marqué par la hausse des denrées à cause de la guerre entre la Russie et l'Ukraine mais également, la fermeture e la frontière avec le Mali.