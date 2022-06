Sénégal: Sénégal-Etats-Unis - L'ambassadeur Mickael Raynor passe en revue l'état de la coopération

La revue annuelle conjointe entre l'Usaid et le gouvernement du Sénégal s'est tenue ce jeudi 9 juin 2022. Une occasion pour Mickael Raynor, ambassadeur des Usa au Sénégal de revenir sur le partenariat entre les deux pays.

"Depuis plus d'une soixantaine d'années, nous entretenons un partenariat extrêmement fructueux, fondé sur notre intérêt commun à promouvoir la sécurité mutuelle, la prospérité, et les valeurs démocratiques ", a déclaré le diplomate américain. . Il informe que les deux pays collaborent étroitement sur les questions de sécurité frontalière et maritime, du maintien de la paix - où le Sénégal est un leader mondial, du renforcement des capacités dans le secteur de la justice, et d'une série d'autres activités qui contribuent à renforcer la sécurité de nos populations et à assurer les conditions nécessaires à un développement économique inclusif. Mickael Raynor de souligner que le premier Compact du Millennium challenge corporation a permis d'améliorer considérablement les réseaux routiers et d'irrigation, ce qui a facilité l'augmentation de la productivité agricole et du commerce.

Notre deuxième Compact, poursuit-il, qui représente un investissement de cinq cent cinquante millions de dollars des États-Unis et de cinquante millions de dollars contribués par l'Etat du Sénégal, va rendre l'électricité plus accessible, et plus abordable, pour environ douze millions de citoyens sénégalais.

"Ces programmes, et bien d'autres, renforcent nos partenariats financés par l'Usaid, qui représentent en moyenne cent vingt-cinq millions de dollars américains par an, et qui également contribuent à la croissance économique par le biais du renforcement de la santé, de l'éducation, des services gouvernementaux, de l'environnement des affaires, et de la création des opportunités économiques du peuple sénégalais ", a confié l'ambassadeur non sans souligner l'importance grandissante de la présence des entreprises américaines au Sénégal.

"Plus de cinquante entreprises américaines sont déjà présentes au Sénégal, et il y en a beaucoup d'autres qui veulent venir avec leur technologie et leurs pratiques commerciales de classe mondiale; leur formation et leur développement des compétences professionnelles; leurs normes de travail et environnementales responsables; et leur profonde Responsabilité sociétale pour ouvrir la voie à une croissance économique et à une création d'emplois encore plus importantes à long terme ", a révélé l'ambassadeur.

Selon lui, ce n'est pas seulement le gouvernement des Etats-Unis, mais aussi le secteur privé américain, qui s'est engagé à assurer le succès des initiatives de développement du Sénégal.

"Nous travaillons d'arrache-pied pour nous assurer que les entreprises américaines sont au courant des grandes opportunités d'investissement et de partenariat ici au Sénégal, afin de les aider dans leur processus d'établissement d'une présence commerciale dans le pays, et je suis très heureux de constater qu'il y a, parmi elles, un intérêt fort et croissant ", a déclaré Mickaeil Raynor.