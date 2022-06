Somalie: La sécheresse est l'un des principaux défis du nouveau gouvernement somalien

Mogadiscio — La crise humanitaire qui touche la Somalie en raison de la sécheresse dramatique s'aggrave. Près de 7 millions de personnes sont touchées, soit environ 50 % de la population.

Le nouveau gouvernement élu, dirigé par le président Hassan Sheikh Mohamud, prend ses fonctions dans le pays, avec l'arrivée de nombreux hommes politiques internationaux. Les Nations Unies, en collaboration avec le nouveau gouvernement somalien, lancent des appels pour attirer l'attention sur la situation extrêmement grave qui règne dans la Corne de l'Afrique et en Somalie en particulier, où sévit ce qui a été décrit comme la pire sécheresse depuis 40 ans

Pour approfondir le sujet, Fides a joint par téléphone le professeur Sonkor Geyre, président de l'Institut pour le fédéralisme et l'analyse de la sécurité (IFSA), l'un des principaux experts de la Somalie en matière de paecebulding. Quelle est la perception de cette tragédie à Mogadiscio ?

"Ici, à Mogadiscio, la sécheresse est très visible car de nombreuses familles des zones agraires et pastorales se déplacent vers les zones urbaines. Non seulement à Mogadiscio mais aussi dans toutes les autres grandes villes, à Baidoa, à Chisimaio, etc. pour chercher de nouvelles opportunités de vie dans les camps de réfugiés et dans les quartiers de personnes déplacées à l'intérieur du pays (PDI). Beaucoup de gens, beaucoup de familles prient dans les rues".

Comment cette sécheresse alimente-t-elle la situation de violence et d'instabilité dans la région, déjà affectée par le terrorisme et la grave crise de la guerre du Tigré ?

En plus de la sécheresse, qui a aggravé la vie de nombreuses familles agropastorales, l'insécurité de la vie sous Al Shabaab alimente l'afflux massif de personnes en aggravant la sécurité dans les villes. Les jeunes qui arrivent ne pourront jamais trouver un emploi et, malheureusement, ils viendront grossir les rangs de la "pègre", le monde des gangsters. Malheureusement, dans des villes comme Mogadiscio, les problèmes de criminalité dans les rues ont augmenté, vous ne pouvez plus vous promener en toute sécurité. Il y a des garçons qui volent tout ce qu'ils peuvent obtenir des passants.

Peut-on dire que l'insécurité a augmenté à cause de cette situation dans les villes et, en même temps, tout cela ajoute une très grande responsabilité au nouveau gouvernement ?

Pour faire face à ce problème, le président a nommé Abdirahman Abdishakur Warsame (AAW) comme envoyé spécial chargé de la sécheresse.

Professeur, aujourd'hui, 9 juin 2022, un nouveau grand défi commence pour la Somalie, quel est votre souhait pour le nouveau président et votre message au monde ?

Le souhait est que le président et le nouveau gouvernement soient en mesure de créer un environnement où tous les Somaliens auront une chance de travailler ensemble et de résoudre les problèmes passés du pays. En outre, nous espérons que Mohamud convoquera une conférence nationale qui donnera à la nation une chance de s'unir dans une nouvelle vision gouvernementale somalienne, laissant derrière elle les luttes intestines qui ont mis fin à toutes les aspirations et à toutes les activités de développement et de sécurité que nous avons connues ces dernières années.