Sénégal: Vol au marché Ocass - La gendarmerie de Mbacké arrête trois des cambrioleurs

Les cambrioleurs de cinq cantines du marché Ocass de Touba n'ont pas eu de veine. La cavale des brigands n'a pas duré. La Gendarmerie de Mbacké leur a mis le grappin mercredi aux environs de 15 heures, dans un village situé dans la commune de Darou Mouhty, à 28 km de Touba.

Pour réaliser leur forfait, ils avaient volé un véhicule pick-up stationné au quartier de Darou Salam et appartenant à l'Agence nationale de la statistique et de la démographie (Ansd). La voiture qui leur a permis d'effectuer le cambriolage et de prendre la fuite, était malheureusement pour eux, équipée d'un Gps. La déclaration de vol du véhicule a permis aux enquêteurs de la Gendarmerie de le localiser et de le prendre en filature.

C'est ainsi que les éléments de la gendarmerie de Mbacké ont fait d'une pierre deux coups. En retrouvant le véhicule dissimulé sous une bâche dans un hameau derrière Darou Mouhty, les pandores retrouvent en même temps trois membres du groupe de cambrioleurs, qu'ils ont livrés à la Brigade de police de Mbacké, qui poursuit l'enquête.

Dans la nuit du mardi 7 au mercredi 8 Juin 2022, une bande de 6 à 7 individus armés de barres de fer et d'armes à feu s'était introduite dans le marché Ocass de Touba. Les victimes évoquaient hier, la disparition de biens matériels et une somme d'argent de plus d'un million de FCfa.