Sénégal: Au hangar des pèlerins de Yoff, un parcours du combattant pour être appelé à La Mecque

Dakar — Le hangar des futurs pèlerins aux lieux saints de l'islam, à Yoff (Dakar), ne désemplit pas depuis le 23 mai dernier et l'ouverture des visites médicales d'aptitude obligatoires, une étape vécue par les candidats avec une certaine fébrilité et une joie contenue, en attendant de satisfaire à l'ensemble des formalités d'usage.

Une fois franchi l'obstacle de la visite médicale et des nombreuses autres procédures administratives, il reste peut-être le plus important, le versement du prix du package pour espérer faire partie des 1.500 pèlerins devant être convoyés cette année par la commission nationale.

Avant la pandémie de Covid-19, un seul jour suffisait pour toutes les formalités requises, de la visite médicale au versement de la caution bancaire.

Une plateforme unique ayant été mise en place pour toutes les démarches médicales et administratives, l'aérogare aménagée pour les besoins du pèlerinage, adossée aux locaux de l'Agence nationale de l'aviation civile et de la météorologie, dans le périmètre de l'aéroport Léopold-Sédar-Senghor, à Yoff, continue de recevoir la visite de nombreux candidats au voyage en terre saoudienne.

Elle avait été prise d'assaut dès les premières heures de la matinée du 23 mai, date de l'ouverture des visites médicales d'aptitude, un marathon de trois jours à l'issue duquel les futurs pèlerins à La Mecque se font délivrer ou non, par les médecins agréés, le précieux sésame avec la mention "apte au pèlerinage".

Certains candidats au pèlerinage, hommes et femmes, investissent les lieux dès 3 heures du matin parfois, prêts à un véritable parcours du combattant, malgré la chaleur estivale dont les effets ne sont par moments atténués que par quelques grands ventilateurs disposés par-ci, par-là.

Ils attendent durant de longues heures, documents bien enveloppés ou disposés dans des chemises cartonnées, seulement motivés de savoir qu'ils touchent presque au bout de leurs efforts de réaliser enfin le voyage rêvé de tout bon musulman.

"On n'a fait entrer qu'une centaine de personnes pour le versement et on nous demande de revenir demain, mais personne ne veut rentrer, on attend de voir", confie Lamine Fall, venu de Yeumbeul, dans la banlieue dakaroise.

Aminata Sembène, venue de Rufisque (ouest), a choisi, elle aussi, de rester et de se faire héberger par l'une de ses amies de la cité Asecna, à quelques centaines de mètres de là, pour être sûre de faire partie des premiers, le lendemain. De cette manière elle compte "passer pour faire le versement".

"C'est seulement après cette étape que je pourrai commencer à informer les gens que je vais à La Mecque, sinon rien n'est encore sûr", confie-t-elle, le regard fuyant, la gorge nouée.

Des Aminata et des Lamine, venus de toutes les régions du Sénégal, sont ainsi obligés de "réprimer une joie et un bonheur confinés pour le moment" dans leur poitrine, "en attendant de franchir la cabine de la banque, qui a déployé quatre agents préposés à la réception des versements".

Comme attendu, les choses sont encore plus compliquées pour certaines catégories de candidats au pèlerinage, ceux qui sont atteints par la limite d'âge et dont c'est la dernière chance d'effectuer le pèlerinage. Ceux-là sont encore plus angoissés que les autres.

"Si nous devons faire partie de ceux qui doivent effectuer le pèlerinage, nous le ferons s'il plait à Dieu, personne n'y pourra rien, ni le gendarme qui filtre les entrées si consciencieusement, ni même le délégué général. Nous avons foi en Dieu", tranche un candidat venu de Diourbel (centre), arrivé au hangar vers 4 heures du matin.

Il pensait qu'il serait le premier ou ferait partie des premiers sur les lieux. Il a donc été surpris de voir la devanture de l'aérogare pleine comme un œuf. De fait, il ne fait pas partie du premier lot enrôlé.

De même que des centaines d'autres personnes, sur pied depuis les premières heures de la journée, mais déterminées comme jamais à s'acquitter coûte que coûte de leur versement, alors même qu'elles ont la possibilité de revenir le lendemain pour faire cette formalité.

Si pour la visite médicale les équipes étaient décentralisées, avec des médecins agréés dans les régions du pays, le versement du montant du package se fait seulement sur le site de l'aérogare de Yoff.

"Depuis le 23 mai, nous avions annoncé aux candidats au pèlerinage qu'ils devaient procéder d'abord à la visite d'aptitude, avec tout ce que cela comporte comme vaccination obligatoire, surtout contre le Covid-19, avant de faire le versement", explique le responsable de la communication de la Délégation générale au pèlerinage, Abdoul Aziz Mbaye.

"Un fossé entre ce que les gens veulent et ce qu'il peut se passer"

Le prix du package était alors arrêté à 3.900.000 francs CFA, mais les choses ont changé entretemps, une mission étant revenue des lieux saints de l'islam avec une nouvelle donne : certaines prestations de service ont augmenté, notamment les prix appliqués par les hôtels et le tarif des tentes sur le site de Mouna, l'une des étapes obligatoires du hadj (pèlerinage).

En conséquence, le prix du package a été revu à la hausse, passant ainsi à 4.540.000 francs CFA, sans pourtant entamer en rien la détermination des candidats, encore plus résolus depuis que la date du 7 juin 2022 a été fixée pour le démarrage des versements.

Les candidats se sont présentés massivement au rendez-vous, la foule au portail était telle que les équipes préposées à l'accueil des futurs pèlerins ont été obligées de les constituer en groupes, témoigne Abdoul Aziz Mbaye.

Ils sont ensuite introduits dans une partie de la tente délimitée par des garde-fous, pour être reçus par les agents de la banque installés dans le hangar.

"Entre ce que les gens veulent et ce qu'il peut se passer, il y a un fossé, parce que entre les candidats au pèlerinage, qui ont fait leur visite, et la capacité de la délégation, le nombre est largement dépassé", note M. Mbaye.

Il signale que la Délégation générale au pèlerinage bénéficie d'un quota de 1.500 pèlerins, "alors que les candidats qui ont fait la visite médicale avoisinent les 3.000 personnes".

Abdoul Aziz Mbaye d'en conclure que tous les candidats pèlerins ne seront pas reçus pour La Mecque, même déclarés aptes à l'issue de la visite médicale.

Sans compter que, même après le versement du montant du package, ils sont obligés de faire un test Covid-19, à deux jours du voyage. Si ce test est positif, le candidat concerné est éliminé de la liste des pèlerins.

Du fait de la maladie à coronavirus et des restrictions sanitaires liées à cette pandémie, le ministère saoudien chargé du hadj a considérablement réduit les quotas octroyés, ce qui prive des millions de musulmans d'un séjour rêvé aux lieux saints de l'islam.

Il y a aussi à prendre en charge la question des "bons que les autorités ont délivrés à certains" candidats au pèlerinage, lesquels sont "comptabilisés directement dans le lot de la Délégation générale".

C'est dire que toutes les personnes disposant d'un quitus d'aptitude ne sont pas assurés d'effectuer le pèlerinage.

L'Arabie Saoudite, qui accueille plus de 5 millions de pèlerins chaque année, n'en recevra cette année que près de 2 millions, dont un quota de 5.822 sur les 13.000 obtenus avant la crise sanitaire.

Deux mille de ces pèlerins seront convoyés par une commission nationale, le restant étant réparti entre les voyagistes privés.

Les candidats étaient invités, dans un premier temps, à verser le montant du package le 30 mai dernier, mais ils ont dû prendre leur mal en patience, les opérations n'ayant démarré que mardi 7 juin.

De nombreux obstacles et péripéties

Pendant ce temps, les pèlerins devant être convoyés par les voyagistes privés continuent leurs visites d'aptitude, là où la commission nationale a décidé de ne plus prendre de candidat pour cette formalité médicale.

"Ce sont les privés qui viennent pour leurs visites médicales, mais la commission nationale a bouclé cette étape", précise Ousmane Ndoye, l'un des adjoints du délégué général au pèlerinage.

"Je suis surpris qu'il n'y ait pas davantage de monde", parce que "c'est aujourd'hui l'ouverture des versements à la banque, mais cela n'a pas empêché que les agences privées (... ) soient là pour les procédures d'usage" visant à faire passer la visite médicale aux pèlerins, a-t-il ajouté.

Des candidats du reste bien encadrés, qui ne devraient pas être confrontés à beaucoup de problèmes pour la visite médicale.

Ils sont pour la plupart appelés à rejoindre les lieux saints de l'islam avec des vols réguliers, avec des packages beaucoup plus chers, compris cette année entre 5,5 millions et 7 millions de francs CFA.

A côté de la première grande bâche aménagée, sous laquelle les candidats des agences privées sont priés de prendre leur mal en patience, se dresse le grand hangar en béton, avec des cabines aménagées.

Ici se font les visites médicales des convoyeurs privés, la vaccination contre le Covid-19, mais également l'achat de quittances pour ceux qui ne disposent pas d'un passeport et les formalités de police pour les candidats n'ayant pas de carte d'identité nationale.

Face aux cabines aménagées en trois rangées, se trouvent les bureaux du coordonnateur, du service de la logistique, du superviseur, du service informatique et de l'un des adjoints du délégué général. Ce dernier étant chargé de viser le quitus délivré par le coordonnateur, un officier militaire à la retraite.

Le document visé est ensuite présenté aux agents de la Banque islamique du Sénégal déployés sur place pour recevoir les versements.

Un véritable parcours que ces candidats effectuent de bon cœur, la foi en bandoulière, malgré les nombreux obstacles et péripéties, convaincus qu'ils feront le pèlerinage s'ils font partie des appelés.

A 18 heures, ce mardi, seuls 60 des 100 premiers candidats autorisés à franchir la barrière avaient été pris en charge par les agents de la banque.

Les 40 candidats restants devaient attendre mercredi pour que leur dossier soit traité, avec l'assurance qu'ils seront les premiers à faire leur versement une fois sur place.