Sénégal: Macky Sall appelle a créer les conditions permettant de sortir les céréales bloquées en Ukraine

Dakar — Macky Sall, président en exercice de l'Union africaine, a appelé à créer les conditions pour l'exportation des céréales ukrainiennes, en particulier du blé dont dépendent surtout les pays africains qui vivent sous la menace d'une crise alimentaire depuis le déclenchement de la guerre en Ukraine.

"Il faut maintenant travailler à ce que le déminage soit fait, que l'ONU s'implique" de même que tous les parties prenantes pour que "l'on commence à sortir le blé ukrainien", a dit Macky Sall dans un entretien avec RFI et France24.

Le président de l'UA a indiqué que son optimisme demeurait intact par rapport aux assurances que lui a données son homologue russe, Vladimir Poutine, à Sotchi, le 3 juin dernier, sur les exportations de céréales ukrainiennes.

"Non, pas du tout. Je suis rassuré, je demeure optimiste, et je suis d'autant plus rassuré que ce qu'il m'a dit devant Moussa Faki [président de la Commission de l'UA], son ministre des Affaires étrangères [Sergueï Lavrov] l'a rappelé avant-hier, à Istanbul. La Russie s'engage, si le déminage des eaux du port d'Odessa est assuré, si les conditions de contrôle des bateaux sont faits, elle ne posera aucun acte pour la sortie du blé ukrainien".

Le président Sall ajoute que la Russie s'est même engagée à assurer la sécurité d'autres corridors, si l'Ukraine souhaitait utiliser d'autres ports, comme Mariupol.

"Jusqu'à preuve du contraire, je n'ai pas d'éléments me permettant de contredire cela", a-t-il poursuivi.

Le président sénégalais a réfuté les allégations selon lesquelles Vladmir Poutine conditionnerait toute sortie du blé et des engrais ukrainiens à la levée, par les pays occidentaux, des sanctions contre son pays.

"Non, non, pas du tout. Ça, ce n'est pas conditionné aux sanctions contre la Russie", a-t-il dit, précisant que l'exigence de la levée des sanctions occidentales concernait plutôt les produits en provenance de la Russie.

"Pour les produits ukrainiens, ils (les Russes) disent que si le port est déminé et que s'il s'agit du transport de céréales par bateau et non pas d'armes, évidemment, la Russie ne posera aucun acte", a indiqué Macky Sall.

Il assure que son homologue russe a promis de ne pas profiter du déminage des ports pour débarquer des troupes.

Le président Sall a redit que pour l'accès aux produits russes, l'Afrique est confrontée à la "difficulté générée par les sanctions sur le système de paiement Swift", utilisé pour le traitement des opérations bancaires internationales.

"A partir du moment où nos banques sont liées aux banques européennes pour la plupart, elles ne peuvent pas payer comme elles faisaient traditionnellement. Alors que quand il s'agit des Chinois ou d'autres pays, la Russie continue à commercer, même avec les Etats-Unis sur les engrais, même avec l'Europe sur le gaz. Mais nous, on ne peut pas le faire, du fait du système de paiement", a-t-il expliqué.

Selon lui, l'UA "n'accuse pas l'Europe d'avoir mis des sanctions sur les céréales, mais les sanctions sur le Swif et sur certains oligarques qui sont des producteurs de céréales et d'engrais font que les banques ne veulent pas travailler avec eux, et du coup, on a d'une part la guerre, et d'autre part les effets qui font qu'on a des difficultés d'approvisionnement".

"Il nous faut simplement, avec nos partenaires européens, trouver un moyen de lever ces difficultés pour réguler le marché et assurer un approvisionnement en céréales mais surtout en fertilisants", a-t-il indiqué.