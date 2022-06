Sénégal: Législatives - BBY appelle au respect des décisions du Conseil constitutionnel sur les listes

Dakar — La coalition Benno Bokk Yaakaar (BBY) a lancé, jeudi, à Dakar, un appel au respect des décisions du Conseil constitutionnel sur les listes de candidature des coalitions aux élections législatives du 31 juillet prochain.

"La coalition BBY, en ce qui la concerne, accepte les décisions de justice du Conseil constitutionnel et clôt le débat sur cette question", a déclaré Aminata Touré, leader de la liste nationale de BBY, constituée de partis membres de la majorité présidentielle.

"Nous passons et les institutions restent, nous devons à ces dernières respect et déférence (... ) Le Sénégal demeure une vitrine démocratique, qui a capitalisé des décennies d'expérience dans l'organisation d'élections libres et transparentes", a-t-elle argué lors d'une conférence de presse.

L'ancienne cheffe du gouvernement et ex-présidente du Conseil économique, social et environnemental dit s'en tenir à la date fixée, celle du 31 juillet prochain, pour les élections législatives, malgré les divergences entre l'opposition et la majorité présidentielle.

Aminata Touré dit "fustiger" l'attitude des leaders de l'opposition qui contestent l'invalidation de la liste des titulaires au scrutin proportionnel de la coalition Yewwi Askan Wi (YAW).

La haute juridiction, invoquant le non-respect de certaines dispositions du Code électoral, a également invalidé la liste des suppléants au scrutin proportionnel présentée par BBY.

YAW et Wallu, une autre coalition de partis d'opposition, ont organisé un rassemblement, mercredi, à Dakar, en guise de protestation contre le rejet de la liste des candidats titulaires au scrutin proportionnel de Yewwi Askan Wi.

La manifestation s'est déroulée en présence des leaders de YAW, dont le député Ousmane Sonko, maire de Ziguinchor (sud), l'ancien maire de Dakar Khalifa Sall, et l'ancien ministre Habib Sy, un des leaders de Wallu, une coalition dirigée par le Parti démocratique sénégalais, la formation politique de l'ex-président de la République, Abdoulaye Wade.

Des listes des coalitions Bokk Gis Gis/Liggey, Naataange Askan Wi, Alternative pour une Assemblée de rupture, BBY, Bunt Bi, Les Serviteurs, Wallu Sénégal et Yewwi Askan Wi ont été jugées recevables par le ministre de l'Intérieur et le Conseil constitutionnel.