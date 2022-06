Sénégal: Manifestation de Yewwi/Wallu - Réactions musclées des leaders de l'opposition

Ousmane Sonko, Président du parti Pastef/Les patriotes

"Le Sénégal est en danger et Macky Sall est l'unique responsable"

"Macky Sall disait vouloir réduire l'opposition à sa plus simple expression. Voici la plus simple expression de l'opposition au Sénégal. Qu'il sache que le peuple avait entièrement confiance en lui en 2012 et c'est ce même peuple qui dit qu'il ne sera plus Président en février 2024. Et à partir d'aujourd'hui, nous avons lancé notre campagne avec des projets et des ambitions.

Aujourd'hui, le Sénégal est en danger et Macky Sall est l'unique responsable. Tant qu'il sera Président, la paix et la stabilité ne règneront pas. Les libertés politiques ont été bafouées, des personnes emprisonnées. Je peux citer Karim Wade, Khalifa Sall. Nous appelons la justice sénégalaise à la raison car le peuple a dit non. Il est hors de questions que les "7 sages" secouent le pays. Je veux également attirer l'attention des Forces de Défenses et de Sécurité.

Vous devez refuser d'exercer certains ordres illégaux car, le Général Moussa Fall n'est là que pour ses propres intérêts. Vous êtes des intellectuels. N'acceptez pas d'être transformés en des objets de répression".

Barthelemy Diaz, Maire de Dakar

"Il est hors de question que les élections se tiennent sans la participation de Yewwi Askan Wi"

"Nous exigeons le départ d'Antoine Felix Abdoulaye Diome. Il est à lui seul le symbole de l'instabilité au Sénégal. Il n'organisera pas les élections législatives du 31 Juillet 2022. Il est hors de question que ces élections se tiennent sans la participation de Yewwi Askan Wi mais aussi sans la présence d'Ousmane Sonko, Aïda Mbodj, Habib Sy ainsi que les autres coalitions".

Aïda Mbodj, Présidente du Parti Alliance Nationale de la Démocratie

"Aujourd'hui, c'est au peuple de décider"

"Macky Sall veut la majorité à l'Assemblée Nationale, pour être président à vie. Il est un voleur. Il a volé des suffrages, des listes, des maires et même des receleurs. Je veux parler du Conseil Constitutionnel. Aujourd'hui, c'est au peuple de décider et nous avons besoin de la majorité à l'Assemblée pour bien la représenter".

Khalifa Ababacar Sall, Takhawu Dakar



"Nous ferons partie de la liste nationale et qu'Ousmane Sonko sera notre tête de liste"

"Avec la coalition Wallu Sénégal dirigée par le Président Abdoulaye Wade, nous avons l'intention de participer aux élections législatives du 31 juillet 2022. Et je tiens à préciser que nous allons gagner haut la main, croyez-le et que Macky Sall se le tienne pour dit. Je veux que vous sachiez que nous ferons partie de la liste nationale et qu'Ousmane Sonko sera notre tête de liste".

Dethie Fall, Mandataire nationale de Yeewi Askan Wi



"Que Macky Sall le veuille ou non Yewwi Askan Wi participera aux élections "

"Notre combat, c'est contre le Président Macky Sall, Antoine Diome et le Conseil Constitutionnel. Voilà la raison de notre présence à la Place de l'Obélisque. Nous devons rester concentrés sur le grand combat pour le départ de Macky Sall. Aujourd'hui, qu'il le veuille ou non Yewwi Askan Wi participera aux élections".

Dame Mbodj, SG CUSEMS Authentique

"Si Macky Sall veut finir son mandat en toute sérénité, il n'a qu'à laisser la coalition YAW participer aux élections législatives"

"Il reste 16 mois au Président Macky Sall et toutes ses stratégies ne feront pas de lui un candidat aux élections présidentielles de 2024. Si Macky Sall veut finir son mandat en toute sérénité, il n'a qu'à laisser la coalition YAW participer aux élections législatives car, ce pays n'est pas une monarchie. Aujourd'hui, nous demandons la libération de Cheikh Omar Diagne. Cela fait exactement 64 nuits qu'il est en prison et à cause du Président".