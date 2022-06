Afrique: 50 exposants au Salon international du tourisme et de voyages "Cirta Siaha"

Constantine — La 4ème édition du Salon international du tourisme et de voyages "Cirta Siaha" sera ouverte, le 16 juin prochain à Constantine, avec la participation de 50 exposants de l'intérieur et de l'extérieur du pays, ont indiqué jeudi les organisateurs au cours d'une conférence de presse.

La manifestation devant se poursuivre jusqu'au 19 juin courant sera marquée par la participation d'opérateurs et d'acteurs du secteur du tourisme d'Algérie et d'autres pays comme la Turquie, l'Egypte et la Tunisie, a souligné Rachid Yaici, responsable local de l'Office local du tourisme (OLT), précisant que des opérateurs touristiques du Qatar, d'Arabie Saoudite et des Emirats arabes-unis devront confirmer leur présence comme invités d'honneurs.

Selon le même responsable, le Salon international du tourisme et de voyages qui sera organisé au palais de la culture Malek Haddad, a pour objectif principal de promouvoir la destination Constantine en mettant en valeur les potentialités touristiques de cette région millénaire, riche par son histoire, sa culture et son patrimoine.

L'évènement constituera un espace d'interactivité entre les prestataires de service et les clients au service du tourisme local, a ajouté le même responsable, précisant que les organisateurs tablent sur la présence de plus de 10.000 visiteurs à ce Salon international, dont la première édition avait été lancée en 2016.

Placé sous le slogan "l'impact de la numérisation et l'innovation sur le secteur du tourisme" l'évènement verra la participation de quatre (4) start-ups versées dans le domaine du digital, a fait savoir M. Yaici qui a annoncé l'organisation au titre de cet évènement d'une journée d'étude sur ce thème.

Le même responsable a fait part également de l'organisation, dans le cadre de cet évènement, d'une journée d'étude sur les potentialités touristiques de Constantine, d'une rencontre entre professionnels, et d'une table ronde sur l'investissement dans le secteur du tourisme entre autres.

Pour sa part, le représentant de la Direction locale du tourisme, Amar Bentorki, a déclaré que l'administration s'attèle à accompagner l'évènement à travers la mobilisation de tous les moyens nécessaires permettant le déroulement de cette manifestation internationale dans les meilleures conditions.

Le président du Club des opérateurs du tourisme (COT), Azeddine Boulefkhad, a indiqué de son côté que l'évènement sera animé par des propriétaires d'hôtels, de restaurants, d'associations versées dans le domaine du tourisme, d'artisans, d'écoles de formation et de banques et des compagnies d'assurance entre autres.

La 4ème édition du Salon international du tourisme et de voyages "Cirta Siaha" est organisée par l'OLT, le COT, une boite de communication et événementiel de statut privé et la Direction locale du tourisme, a-t-on fait savoir.