Algérie: Economie algérienne - Maduro salue "le succès" des démarches du Président Tebboune

Alger — Le président de la République bolivarienne du Venezuela, M. Nicolas Maduro a salué, jeudi à Alger, "le succès" des démarches du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, pour l'ancrage de la démocratie en Algérie et le développement de son économie.

"Nous avons suivi les efforts du président Abdelmadjid Tebboune visant l'ancrage de la démocratie en Algérie et le développement de son économie, et nous saluons le grand succès ayant couronné ces efforts", a déclaré le président vénézuélien lors d'une conférence de presse conjointe avec le Président Tebboune au siège de la Présidence de la République.

Evoquant les entretiens bilatéraux avec le Président Tebboune, le président vénézuélien a affirmé que les deux pays étaient liés "par une histoire riche de hauts faits et de militantisme et partagent la même vision d'un monde où règne la paix", ajoutant qu'il a été convenu de promouvoir les relations bilatérales à travers un nouveau départ entre les deux peuples et pays.

Il a mis en avant, dans ce cadre, la détermination des deux pays à tenir la Grande Commission mixte et préparer un terrain d'entente pour promouvoir la coopération bilatérale à de plus larges perspectives, exprimant son souhait de voir se renforcer davantage "la coopération bilatérale dans les domaines de l'énergie, du pétrole, du gaz, des technologies, de l'enseignement supérieur et de l'agriculture".

A ce propos, le président vénézuélien a affirmé que ses entretiens avec le président Tebboune avaient permis de passer en revue les développements les plus importants sur la scène internationale, exprimant le "plein soutien de son pays" au peuple palestinien". Il a également souligné l'impératif de "dénoncer les crimes commis par l'entité sioniste contre les Palestiniens".

Concernant la question sahraouie, M. Maduro a affirmé son soutien à la lutte des Sahraouis, appelant "la communauté internationale à soutenir le droit du peuple sahraoui à l'autodétermination".

Evoquant la crise libyenne, le président vénézuélien a appelé à "assurer toutes les garanties nécessaires pour l'organisation d'élections permettant la reconstruction d'un Etat libyen souverain et démocratique".