Afrique de l'Ouest: Centre ouest africain de formation et d'études bancaires - Organisation en ligne d'une Masterclass internationale pour le lancement des programmes

La Bceao à travers son Centre ouest africain de formation et d'études bancaires (Cofeb), en partenariat avec Hec Paris, organise en ligne une Masterclass internationale de lancement de ses programmes courts à la carte sur le thème : " La banque dans la révolution numérique : les nouvelles règles du jeu ".

Prévue le mardi 14 juin 2022 à 9H00, informe un communiqué de presse, cette conférence internationale sera animée par David Restrepo Amariles, Professeur associé en droit et intelligence artificielle à Hec Paris. M. Amariles enseigne également dans plusieurs écoles de référence internationale, notamment Massachusetts Institute of Technology (Mit), Ecole polytechnique de Paris, National Institute of Informatics du Japon et Sciences Po Paris.

"Les formations courtes à la carte sous forme de Live Webinaires, conjointement organisées par le Cofeb et Hec Paris, s'adressent aux professionnels du secteur bancaire et financier qui souhaitent renforcer leurs compétences dans des domaines d'expertise de leur choix, ainsi que leur contribution et leur positionnement au sein de leur entreprise et de leur réseau ", lit-on dans le document.

Pour ce faire, 16 modules d'une journée sont proposés au choix dans trois (3) univers différents : " Finance ", " Stratégie et digital", " Management et leadership ". Chaque module fera l'objet d'une attestation délivrée par Hec Paris et le Cofeb. La participation à douze (12) modules sur les seize (16), sur une période maximale de 24 mois glissants, donne droit au " Certificat Executive Bancaire (Ceb) ".

Ce nouveau programme de formations courtes complète l'offre actuelle de formation composée des deux produits certifiants suivants : le " Certificat Exécutive Management Stratégique Bancaire (Cemstrat) ", destiné aux Directeurs généraux de banques et établissements financiers ainsi qu'aux hauts responsables des administrations publiques et des organisations régionales, porte globalement sur le pilotage de la performance des structures (vision stratégique, création de valeur, gestion des situations de crise, nouvelles approches en matière de modèle économique). Il y a aussi le " Certificat executive bancaire pour dirigeants à l'ère Digitale (Ceb2d) ", prévu pour les Directeurs de départements techniques et les cadres des institutions bancaires et financières afin de leur permettre de renforcer leurs capacités en matière de déploiement de stratégies innovantes, proactives et adaptées.

Selon la même source, dans le cadre de cette collaboration entre le Cofeb et Hec Paris, lancée il y a près de dix (10) ans, plusieurs centaines de dirigeants ont suivi avec succès les programmes certifiants, en Management Général des Activités Bancaires et en Management des ressources humaines, proposés conjointement par le Cofeb et Hec Paris.