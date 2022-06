Sénégal: Dr Edoh Kossi Amenounve, Directeur général BRVM - " Nous ne travaillons pas pour l'extérieur "

La deuxième journée de l'édition 2022 des Brvm Awards a été hier, une vitrine pour le directeur général de la Brvm et du Dc/Br, d'énumérer trois objectifs parmi d'autres, tous allant dans le sens de développement du marché financier régional de l'Uemoa. Dr Edoh Kossi Amenounve a par ailleurs souligné que ces deux structures " ne travaillent pas pour l'extérieur " mais " se frottent aux autres pour un partage d'expérience mutuel ".

" Nous sommes dans notre rôle, en tant que structures centrales du marché, de faire la promotion et d'assurer le développement du marché ", a confié hier le directeur général de la Bourse régionale des valeurs mobilières (Brvm) et du Dépositaire central/ Banque de règlement (Dc/Br). En ce sens, dit-il, il nous faut organiser des cadres d'échanges pour que nous puissions effectivement remplir notre mission.

Les objectifs que nous visions par ce genre de rencontre sont multiples, confie-t-il avant d'en citer trois. Le premier objectif, selon M. Amenounve, est d'offrir à l'ensemble de l'écosystème, un cadre de réflexion sur les préoccupations, problématiques et les perspectives du marché financier régional.

Le deuxième objectif, poursuit-il, est de faire connaître le marché et surtout de " passer des messages forts " aux autorités des différents pays de l'Uemoa, d'" expliquer pourquoi nous sommes là, qu'est-ce que nous voulons faire et où est-ce que nous voulons aller dans notre rôle en tant qu'acteur de la transformation économique et sociale de nos pays ".

Le troisième objectif, dit-il dans la foulée, c'est celui de " renforcer nos capacités mutuelles, de faire en sorte que nous soyons à niveau et surtout de voir où sont les autres et pourquoi nous ne devons pas avoir peur d'être là où nous sommes ".

Pour Dr Edoh Kossi Amenounve " les acteurs du marché ne doivent plus avoir de complexes vis-à-vis des autres bourses africaines " car, explique-t-il, " (... ) c'est nous qui donnons des orientations, tranchons des sujets qui préoccupent aujourd'hui les bourses africaines ".

" Je pense que les acteurs de notre marché ne doivent plus avoir de complexes ", insiste-t-il avant de souligner tout de même qu' " ils doivent s'ouvrir tous les horizons et faire en sorte que la place financière de l'Uemoa soit performante, dynamique, qui compte sur l'échiquier continental ". " Soyez rassurés que nous ne travaillons pas pour l'extérieur... " Le Dg de la Brvm et du Dc/Br s'est voulu très clair et a " rassuré " ses pairs quant à la mission panafricaine de ces deux institutions.

" Je voudrais aussi vous dire clairement que pour la Brvm et le Dc/Br, si nous sommes au chantres de l'intégration africaine, c'est que nous sommes aussi des fervents défenseurs de l'africanisation des compétences sur le domaine des marchés ", souligne M. Amenounve.

" Donc soyez rassurés ", insiste-t-il avant de déclarer que " nous ne travaillons pour l'extérieur ". " Nous travaillons pour notre marché, pour que les compétences locales soient développées, pour que nous puissions avoir la maîtrise du développement de notre marché, de notre environnement ", ajoute le financier. Tout de même, il souligne : " Nous nous frottons aux autres pour pouvoir partager avec eux notre expérience et profiter de leur expérience. "