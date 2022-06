Sénégal: Elections législatives 2022 - Air Sénégal décline sa profession de foi

La coalition Air Sénégal a fait face à la presse ce jeudi 9 juin, pour procéder à la présentation de son contrat de législature en prélude des élections législatives du 31 juillet 2022. Cette coalition formée, de l'avis de ses animateurs, de partis politiques, de forces sociales et de mouvements citoyens profondément attachée aux vertus cardinales de la justice, de la paix, des droits de l'homme etc, a décidé de bâtir une force pour une participation effective et victorieuse aux élections législatives du 31 juillet 2022.

Conscients de la désagrégation du tissu économique sénégalais par les politiques économiques hasardeuses et incohérentes ; vue le cycle structurel de dysfonctionnement politique et démocratique sapant dangereusement la stabilité sociale politique et économique du pays, ainsi que son processus de développement depuis 2012, la nouvelle coalition de l'opposition, à sa tête Thierno Alassane Sall, président de la République des Valeurs, dit " s'assurer d'une participation massive de nos listes au niveau national et dans l'ensemble des départements électoraux du Sénégal et de la diaspora.

Proposer un contrat de législature orienté vers la prise en charge des intérêts des sénégalais et qui comble les échecs et errements de la gouvernance démocratique, économique, social et politique actuelle ".

Air Sénégal s'engage par ailleurs à " Mutualiser les force politiques et sociales d'oppositions désireuses d'un profond changement et d'offrir une alternative au régime en place. De veiller à présenter les meilleurs profils possibles parlementaires pour une quatorzième législature au service des sénégalais. Décider de veiller à ce que les candidats présentés sur nos listes ne soient en aucun cas en situation de cumul de mandat électif, député, maire par exemple. De s'abstenir à militer ou de travailler avec toute autre coalition ou formation politique apparentée à la mouvance présidentielle actuelle ", a lu la député Mariéme Soda Ndiaye.

Et d'ajouter en outre que " Tout en encourageant les dynamiques de rassemblement. De veiller scrupuleusement à l'intégrité du processus électorale libre, démocratique et transparente. De fournir un travail législatif et politique de qualité une fois à l'assemblée nationale, l'initiative de proposition de loi et le contrôle des projets de lois garants des principes démocratiques et de libertés d'autodétermination de souveraineté et de prospérité du peuple. De transcender les clivages sociaux et politiques au sein de l'assemblée nationale pour mettre en place un climat de législature collaboratif et productif pour préserver et garantir les intérêts exclusifs du peuple sénégalais ".

Ne s'en limitant pas là, la coalition Air Sénégal entend " corriger les dysfonctionnements de l'économie sénégalais en proposant et en mettant en œuvre des politiques de patriotisme économiques qui promeuvent des champions sénégalais et qui redistribuent les dividendes à toutes les couches de la population. Cependant concernant à la configuration de la coalition au-delà des élections législatives, la dite coalition vise " à sauvegarder la liberté de candidature individuel de chaque membre de la coalition en vu de l'élection présidentielle de 2024 ", annonce-t-elle dans sa déclaration.