Afrique: Ocde - Macky Sall réitère le plaidoyer de l'Afrique pour les Dts

Le chef de l'Etat sénégalais a rappelé, jeudi, à Paris, le plaidoyer de l'Afrique pour la réallocation partielle des Droits de tirage spéciaux (DTS).

"Sur les questions conjoncturelles l'Afrique continue à plaider pour la réallocation partielle des droits de tirage spéciaux"' a déclaré Macky Sall, par ailleurs, président en exercice de l'Union africaine, à l'occasion de la réunion du conseil ministériel de l'OCDE 2022, qui se tient de jeudi à vendredi à Paris.

La rencontre est axée sur le thème " L'avenir que nous voulons : des politiques meilleures pour la prochaine génération et une transition durable ".

Il a souligné que "l'Afrique a bénéficié d'une quote-part de 33 milliards de dollars soit 5%, après l'émission historique de 650 milliards de dollars".

"C'est ça la répartition depuis que ces mécanismes ont été mis en œuvre", a ajouté le chef de l'Etat.

Il a salué "le soutien des pays et instituions partenaires qui ont rendu possible ce tirage et le leadership du Fonds monétaire dans la conduite des processus y compris la mise en place anticipée de résilience +sustainblity trust+ en prévision de la réallocation ".

Toutefois, a-t-il déploré, il y a peu de progrès dans cette réallocation et dans l'initiative G20 sur la suspension de la dette alors que les effets cumulés de la Covid-19 et de la guerre en Ukraine rendent encore plus pressant les besoins de liquidité des économies les plus vulnérables.