Congo-Brazzaville: Projet Lisungi - Une allocation post Covid-19 aux ménages vulnérables de Brazzaville

Le gouvernement, avec l'appui de Caritas-Kosala, a présenté, le 8 juin à Brazzaville, les résultats de la seconde composante du projet Lisungi, initiée pour soutenir financièrement les foyers précaires vulnérables dans cinq arrondissements de Brazzaville, fragilisés par les effets de la pandémie à coronavirus.

Le projet Lisungi de riposte d'urgence à la covid-19 (PLRUC) est une seconde composante du projet Lisungi. Il est mis en place pour renforcer les capacités financières des ménages pauvres et vulnérables frappés deux années durant par une crise sanitaire sans précédent.

" Après des allocations de 50 000 FCFA octroyées aux ménages vulnérables, le gouvernement, avec l'appui de la Banque mondiale, a pensé qu'il faille allouer à nouveau aux foyers pauvres de Brazzaville une nouvelle aide financière afin de leur permettre de se refaire, après avoir été frappés deux années durant par la covid-19 ", a souligné la directrice générale de la Solidarité, Anastasie Ossangatsama.

Sur le terrain, le projet est mis en œuvre par le groupement Caritas Kosala et vise à transférer à ces ménages des transferts monétaires conditionnels leur permettant de créer des activités génératrices de revenus afin d'assurer leur relèvement social. Les allocations reçues permettant aux bénéficiaires de développer des petits projets économiques capables de leur procurer des dividendes nécessaires afin qu'ils vivent tant bien que mal.

Au total, 3769 ménages pauvres et fragiles ciblés dans cinq arrondissements de Brazzaville, à savoir Makélékélé, Bacongo, Poto-Poto, Moungali et Madibou en sont bénéficiaires. Pour mener à bien l'opération, soixante-douze jeunes appelés coachs et trois superviseurs ont été triés, formés et déployés sur le terrain, avec entre autres missions d'enregistrer et de sélectionner les bénéficiaires.

Pour Mgr Manamika Bafouakouahou, archevêque de Brazzaville et président de Caritas, la mise en place de ce projet est un motif de satisfaction d'autant plus qu'il permet le relèvement communautaire des foyers précaires et vulnérables.