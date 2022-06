Congo-Kinshasa: Léopards football - L'entraîneur Hector Cuper limogé

Après trois défaites consécutives avec l'équipe nationale de football de la République démocratique du Congo (RDC), Hector Cuper a finalement été démis de ses fonctions, le 9 juin à Kinshasa. La défaite du 8 juin des Léopards à Khartoum, en deuxième journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) Côte d'Ivoire 2023, a visiblement été de trop pour l'Argentin Hector Cuper.

C'était le troisième revers de suite après ceux de la première journée, le 4 juin à domicile contre les Panthères du Gabon, et contre les Lions de l'Atlas du Maroc, le 29 mars dernier, dans le cadre des éliminaoires de la Coupe du monde Quatar 2022. Interrogé sur cette défaite à Omdurman, au Soudan, le sélectionneur des Léopards a laconiquement répondu : " Nous avons beaucoup de douleurs, il nous a manqué juste la dernière touche ".

Il était donc prévisible, au regard de ces contre-performances, de se séparer de lui. Le ministre des Sports et Loisirs, Serge Chembo Nkonde, dans une correspondance, a notifié le sélectionneur du " préavis de résiliation de contrat ". Dans cette lettre le ministre écrit : " Au nom du gouvernement de la République démocratique du Congo, j'ai le regret de vous notifier notre volonté de résilier le contrat conclu avec vous en date du 30 mai 2021, conformément à l'article 15, point (e). In casu, il vous est reproché des manquements à vos devoirs d'entraîneur, notamment la non amélioration des performances de l'équipe nationale telles que stipulées à l'article 3 point V : établir des tactiques, des méthodes d'entraînement et de jeu pour le bénéfice et l'amélioration des performances des équipes nationales ". Dans le dernier paragraphe de la correspondance, Serge Chembo Nkonde souligne : " En conséquence, j'enjoins à monsieur le président ai de la Fédération congolaise de football association (Fecofa) qui me lit en copie, de prendre toutes les dispositions techniques pour la gestion de l'équipe nationale pendant l'échéance du préavis susvisé ".

Après la défaite contre le Gabon, Hector Cuper semblait pressentir son départ. " ... Je ne pense pas que je suis en danger. Et si les dirigeants veulent prendre une décision contre moi, libre à eux. J'ai toujours dit que je ne peux rester quelque part où les gens ne veulent pas de moi... ", lâchait-il à la conférence de presse d'après le match perdu à Kinshasa.

Clairement, l'Argentin n'est plus sélectionneur des Léopards. Aussi la Fécofa devra-t-elle désigner celui qui assurera l'intérim, et peut-être dirigera les matches de la troisième et quatrième journées des éliminatoires, en septembre prochain. Il y a encore trois mois pour dénicher un autre sélectionneur avec le profil convenable qui poursuivra les éliminatoires avec les Léopards et redonner l'espoir aux sportifs congolais.