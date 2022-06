Congo-Brazzaville: Formation - Les membres du Conseil consultatif de la femme édifiés sur les contours de la saisine

Les agents du Conseil consultatif de la femme (CCF) ont participé, le 9 juin à Brazzaville, à un séminaire de renforcement des capacités sur la formulation des avis, s'engageant désormais à bien faire leur travail.

La formation a porté sur les démarches et les méthodes utilisées pour émettre un avis. Il était question d'échanger sur les moyens et outils à mettre en œuvre pour recevoir, analyser et proposer des avis à l'exécutif.

La secrétaire exécutive du CCF, Antoinette Kebi, a signifié que cette formation a boosté l'engagement des membres de cet organe. " Nous nous sommes retrouvés ici pour être à l'écoute de l'expert du Conseil économique, social et environnemental concernant la formulation des avis. Le Conseil consultatif de la femme a pour mission principale de donner des avis et des suggestions. Voilà pourquoi nous avons décidé de nous former ", a-t-elle indiqué.

Selon Alphonse Malonga, expert au Conseil économique, social et environnemental, animateur du séminaire, le CCF a eu raison de s'imprégner des techniques de la rédaction d'un avis. Il pense que ce travail ne va pas s'arrêter aussitôt puisque son institution reste disponible pour accompagner d'autres organisation étatiques.

En rappel, le CCF est une structure étatique instituée par la Constitution de la République du Congo adoptée le 25 octobre 2015. Sa mission principale consiste à émettre des avis au président de la République sur les questions liées à la condition de la femme et faire des suggestions visant à promouvoir l'intégration de la femme au développement.