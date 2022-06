Afrique: ZLECAf - Participation des femmes entrepreneures soutenue par COMFWB

40 femmes entrepreneures bénéficient de la formation de deux jours, organisée par COMFWB au Radisson Blu Waterfront. Selon ses représentants, cette organisation a été créée par la COMESA, pour inciter les femmes à opérer au niveau de la ZLECAf.

Renforcer la capacité des Femmes Entrepreneures de la ZLECAf (Zone de libre-échange continentale africaine) en matière d'accès aux marchés. Tel est l'objectif de l'atelier de formation qui se tient depuis hier à Ambodivona. Organisée par COMFWB (Fédération des associations nationales de femmes d'affaires), cet atelier devrait aider les bénéficiaires à surmonter les obstacles actuels à l'internationalisation et promouvoir la création de valeur ajoutée. " Pour le COMESA (Marché commun de l'Afrique orientale et australe l'intégration économique régionale ne peut être réalisée si les femmes entrepreneures n'y participent pas. De ce fait, la COMFWB a été créée et mandatée pour promouvoir l'amélioration des conditions économiques des femmes dans les États membres ; afin qu'elles participent pleinement et en toute égalité au développement de leurs économies nationales.

La fédération pour objectif de promouvoir des programmes, qui intègrent les femmes dans les activités de commerce et de développement en Afrique Orientale et australe : en particulier, dans les domaines de l'industrie, du commerce et des services, de l'agriculture, de la pêche, de l'énergie, etc., avec l'objectif principal d'améliorer les conditions économiques des femmes dans la sous-région et de sensibiliser davantage les femmes aux questions de développement et d'affaires au niveau politique ", ont soutenu les responsables auprès de COMFWB, lors du lancement officiel du programme de formation ZLECAf, sous le thème Enjeux nationaux et opportunités pour les Femmes.

Inclusivité. Outre les formations, la COMFWB organise également des rencontres d'échange d'expériences et promeut le réseautage sous-régional et régional entre les femmes et les entreprises appartenant à des femmes. À noter que la Fédération des associations nationales de femmes d'affaires s'est associée au Centre du commerce international (ITC) pour la mise en œuvre du projet visant à maximiser les opportunités commerciales pour les femmes entrepreneures dans le cadre de la ZLECAf.

" Le projet ITC She Trades dans la Zone de Libre-échange vise à accroître la croissance économique et la création d'emplois en Afrique en renforçant la participation des femmes entrepreneurs au commerce international. Le projet aide à concevoir une ZLECAf plus inclusive en fournissant aux associations de femmes d'affaires un renforcement des capacités, un soutien en matière de plaidoyer, et en les réunissant pour des dialogues politiques ", ont indiqué ses représentants.

À noter que COMFWB a fait appel à des professionnels pour assurer la formation et le coaching du 9 et 10 juin. Des certificats seront attribués aux participants, à l'issue de cet atelier, selon les organisateurs. Par ailleurs, COMFWB et She Trades organisent également des formations sur la compétitivité pour les associations de femmes d'affaires et les membres de COMFWB dans 5 pays incluant Madagascar, afin de maximiser les opportunités commerciales dans le cadre de la ZLECAf.