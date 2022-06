Madagascar: Travaux publics - Deux grands projets routiers seront lancés

Parmi lesquels, deux grands projets routiers seront lancés officiellement les 17 et 18 juin 2022 à Ambovombe, et ce, en présence du président de la République, Andry Rajoelina.

Il s'agit, notamment, de la réhabilitation de la RN13 reliant Ambovombe et Fort-Dauphin ainsi que de la réfection de la RN12A desservant Fort-Dauphin et Vangaindrano. " Il n'y a plus aucune contrainte pour démarrer les travaux de réhabilitation de la RN13. L'entreprise COLAS se chargera de leur réalisation. En revanche, le 2e lot des travaux consistant à réfectionner le tronçon de route reliant Ihosy et Betroka, long de 118 km, sera financé entièrement par les fonds propres de l'Etat. Les travaux vont démarrer avant la fin du mois de juillet. Une grande première dans les annales de Madagascar ", a annoncé le ministre de tutelle Jerry Hatrefindrazana, lors d'une conférence de presse hier dans ses locaux à Anosy.

Durabilité. Parlant de la réhabilitation de la RN12A reliant Fort-Dauphin et Vangaindrano, d'une longueur totale de 238 km, il tient à préciser qu'un tronçon de 40 km a déjà été réfectionné sur financement de l'Union européenne. " Mais nous avons mis en place une stratégie visant à assurer la durabilité des infrastructures routières à Madagascar en décidant d'utiliser des couches enrobées plus épaisses pour le bitumage, si auparavant les enduits superficiels étaient les plus pratiqués.

Ce qui permettra de mieux supporter les véhicules qui y circulent. C'est pourquoi, nous allons de nouveau mettre des couches de bitumes sur ledit tronçon, sans oublier la construction des dix ponts pour remplacer les bacs sur cette RN12A. Il faut savoir que cette route nationale n'a jamais été réhabilitée ni entretenue, depuis plus de 60 ans ", d'après toujours ses explications.

400 millions USD. Quant aux grands projets routiers en cours, le ministre Jerry Hatrefindrazana a soulevé entre autres, les travaux de réhabilitation de la RN5A reliant Ambilobe et Vohémar, qui seront achevés en août. Pour la réfection de la RN44, le premier lot des travaux reliant Marovoay et Amboasary Gara a déjà fait l'objet d'une réception technique provisoire tandis que le 2e lot touchant Amboasary Gara et Vohidiala connaît un taux d'achèvement des travaux de l'ordre de 40%.

" Ce projet doit être réalisé avant la fin de juin 2023. S'agissant du 3e lot concernant la réhabilitation du tronçon de route reliant Vohidiala et Moramanga, l'étude de faisabilité technique est en cours ", a-t-il enchaîné. Par ailleurs, il a évoqué que le financement de l'ordre de 400 millions USD octroyé par la Banque mondiale, dont la moitié constitue un don, sert à réhabiliter la RN10 desservant Ambovombe et Andranovory, longue de 134 km et la RN31 reliant Antsohihy, Bealanana et Ankazobetsihay, longue de 117 km. Les travaux devraient démarrer en décembre. " Un autre financement de l'ordre de 80 millions USD a été alloué par la Banque mondiale pour les travaux d'urgence sur les RN2, RN4, RN6 et RN7 en raison des dégâts cycloniques ", a conclu le ministre de tutelle.