Madagascar: Coca-Cola - Poursuite de la commercialisation sur le marché malgache

La crainte de la disparition de la marque Coca-Cola sur le marché local était la première préoccupation des consommateurs malgaches, suite aux publications d'informations relatives à l'expiration de la licence de Castel.

Une licence dont le renouvellement est très peu probable. Selon un article publié par Africa Intelligence en fin 2021, plusieurs groupes de sociétés envisagent déjà de prendre le relais. Selon les informations, les dirigeants de Coca-Cola voudraient que CCBA (Coca-Cola Beverages Africa), filiale de ce géant américain, reprenne à son compte la production des boissons non-alcoolisées confiées jusque-là aux Brasseries STAR du groupe Castel.

Selon la même source, CCBA souhaite acquérir les lignes d'embouteillage affectés à son soda par Brasseries STAR, mais le groupe Castel ne serait pas d'accord. Par ailleurs, plusieurs acteurs se mobilisent sur le marché des boissons gazeuses. Selon les indiscrétions, deux groupes malgaches seraient intéressés à produire et à commercialiser la marque pour le marché local. Des groupes mauriciens et français seraient également dans la course.

Certains analystes parlent même de l'implantation d'une usine de Coca-Cola dans la Grande-île. Dans tous les cas, les produits concurrents de cette marque veulent également améliorer leur positionnement sur le marché malgache. De son côté, Brasseries STAR a déjà lancé des produits substituables au Coca-Cola et au Soda de CCBA. Pour l'heure, il est certain que les produits Coca-Cola ne disparaîtront pas du marché malgache, du moins sur le moyen ou long terme.

La STAR annonce dans un communiqué la fin de la production, distribution et commercialisation des produits et marques de The Coca-Cola Company. Ce partenariat prendra fin au 1er juillet 2022. Le groupe Castel n'a également pas repris la licence Coca-Cola dans plusieurs autres pays en Afrique.