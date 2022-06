Madagascar: VBG et santé de la reproduction - Lancement, ce jour, d'un projet prometteur

" Accès des femmes et des filles les plus vulnérables à des services intégrés de santé sexuelle et reproductive, de planification familiale et de lutte contre la violence sexiste dans le Grand Sud de Madagascar grâce à des stratégies avancées/mobiles et de nouvelles technologies ".

Ce long intitulé du projet mis en œuvre par l'UNFPA en collaboration avec deux départements ministériels, laissera-t-il entrevoir la situation à Madagascar en matière de violences basées sur le genre(VBG) et de santé de la reproduction ? En tout cas, à l'heure où les VBG sont au cœur des préoccupations, et où l'accès des femmes et des filles à la santé de la reproduction constitue l'une des priorités nationales en matière de santé, la mise en œuvre d'un tel projet permettrait d'améliorer la situation dans la partie Sud de Madagascar où le contexte humanitaire reste, par ailleurs, préoccupante. L'UNFPA, le ministère de la Santé publique et le ministère de la Population, de la Protection sociale et de la Promotion de la femme, sont les principaux acteurs dans la mise en œuvre de ce projet dont le lancement se fera ce jour.

Le projet financé par le Japon sera mis en œuvre dans huit districts de trois régions du Grand Sud de Madagascar : Ambovombe, Tsihombe, Bekily et Beloha pour la région Androy ; Amboasary et Betroka pour la région Anosy ; Ampanihy et Betioky pour la région Atsimo Andrefana.