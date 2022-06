Madagascar: CENI - " Informer sur la refonte des listes électorales "

L'atelier va permettre à tous les acteurs électoraux d'être informés sur le processus de la refonte des listes électorales.

Un atelier de concertation sur la refonte des listes électorales s'est tenu, hier, au Novotel, à Alarobia, et ce, sur l'initiative de la CENI, avec comme invités la société civile et les partis politiques. Ces derniers ont boudé cet atelier (lire article), par ailleurs. Toujours est-il qu'avant d'entreprendre les opérations proprement dites de la refonte des listes électorales et du registre électoral national, cette commission électorale a organisé cet atelier avec les parties prenantes aux élections.

Lors de son intervention le président de la CENI, Arsène Dama, a déclaré que " cet atelier de concertation, est non seulement une tribune pour informer tous les acteurs électoraux sur le processus de la refonte, mais surtout, pour leur permettre de faire des suggestions afin d'améliorer la méthodologie préconisée ". Et de continuer qu'" il s'avère dès lors nécessaire, pour atteindre les objectifs certes ambitieux, de définir une méthodologie réaliste, cohérente et objective afin d'exhorter les électeurs à protéger les acquis démocratiques, et à intégrer le processus de recensement ".

Modalités. Faut-il souligner que la refonte des listes électorales et du registre électoral relève du décret n°2022-667 du 11 mai 2022. Ce décret fait état, entre autres, de la fixation des modalités et de sa mise en œuvre, possibilité pour les partis politiques et les organisations de la société civile d'intégrer les CLRE en tant qu'observateurs. Notons que l'arrêtage définitif du registre électoral national aura lieu le 10 juin 2023. Précisons que l'objectif de cette opération est d'arriver à inscrire dans le registre national, tous les citoyens, hommes et femmes en droit de voter, et cela en accord avec les standards internationaux d'habitants.