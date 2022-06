Ile Maurice: Maltraitance - Des mineurs dénoncent des parents violents

Les cas de maltraitance d'enfants ne cessent d'augmenter. Pas plus tard que mercredi, trois cas de maltraitance sur mineurs ont été enregistrés au poste de police de Brisée-Verdière et deux autres à Curepipe.

Le cas de Brisée-Verdière concerne une petite fille de six ans qui a été placée dans un shelter à Floréal. Une policière de la Brigade pour la protection de la famille de l'Est, qui a rapporté le cas, implique la mère, une habitante de Bon-Accueil. La victime a expliqué que sa mère lui a infligé des coups de rotin. Sa déposition avait été enregistrée par cette brigade en présence d'un officier de la Welfare Protection Unit le 4 mai. Elle subissait des coups de bâton aux pieds et au visage. Elle a aussi été frappée avec des ustensiles de cuisine. Le 4 mai, elle a non seulement été retirée de la garde de sa mère, mais sa sœur et son frère ont aussi été placés dans un abri pour leur sécurité.

Le même jour, un autre cas a été rapporté au poste de police de Curepipe. Une policière de La Brigade pour la protection de la famille a rapporté le cas d'une fillette de 11 ans de Cité Anoska à Forest-Side, qui a porté plainte avec sa mère. Elle a expliqué que mardi après l'école, elle se trouvait à la maison avec son père, un maçon de 42 ans, qui l'a frappée à plusieurs reprises sur les mains avec un parasol et des savates. Elle avait des ecchymoses aux mains et sa mère a pris une forme 58. Sa sœur, âgée de dix ans, ne s'est pas fait prier pour raconter ce qu'elle aurait subi aux mains de son père. Elle aurait eu une bonne fessée sur le dos et la hanche, le père utilisant ses savates.