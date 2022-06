Madagascar: Destination Madagascar - Le " kabary ", nouvelle pierre angulaire de la promotion touristique

Pour la première fois, l'Office National du Tourisme de Madagascar (ONTM) et la FIMPIMA, l'association des Orateurs de Madagascar travaillent de concert et officialisent leur collaboration dans la promotion de Madagascar grâce au " kabary ".

Le " kabary " malagasy ou l'art oratoire malgache, qui est inscrit en tant que " patrimoine culturel immatériel de l'humanité " au sein de l'UNESCO depuis le mois de décembre 2021, est en effet un très bon moyen de faire connaître le pays. D'autant plus que la FIMPIMA, qui célébrera ses 60 années d'existence l'année prochaine, est active dans 14 pays. Parmi eux, la Norvège, où une première activité le 30 avril dernier a réuni une centaine de Malgaches et quelques Norvégiens intéressés par cet art oratoire, ou encore la Suisse où des Malgaches et des Suisses pratiquent déjà le " kabary ".

La signature de cette convention de partenariat se fera lors du " Tsenaben'ny kabary ", un événement annuel à l'initiative du FIMPIMA qui se déroulera au Jardin d'Andohalo du 16 au 18 juin prochain. L'édition de cette année sera un peu différente des éditions précédentes. Traditionnellement réalisée durant la semaine du " kabary ", elle se déroulera durant le mois de la langue malgache cette fois-ci, explique Hanitra Andriamboavonjy, l'actuelle présidente de la FIMPIMA.

Au programme durant les trois jours de l'événement, une exposition autour du " kabary " et de l'histoire de la langue malgache, des animations folkloriques et des conférences à thèmes. Un concours d'art oratoire sera également organisé. L'objectif de l'événement ne peut être dissocié de la vision de l'association qui est de promouvoir l'art oratoire malgache d'autant plus que la FIMPIMA est convaincue que seules les personnes qui aiment et respectent leur langue maternelle pourront apporter leur brique à l'édifice, le développement de leur patrie.

Mais d'autres participants seront également présents. Haka Fy Lakozia Mitety Faritra, un participant à l'exposition, fera découvrir aux visiteurs la cuisine traditionnelle typique des différentes régions de Madagascar durant les trois jours. Des professionnels de l'hôtellerie et de la restauration, des tours opérateurs et des guides touristiques participeront également à l'événement, qui est donc le point de départ d'une étroite collaboration pour promouvoir la destination Madagascar.