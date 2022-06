Madagascar: Nanrindra Raveloson - Un jeune de la diaspora apporteur de solutions

1982 - 2022. Nanrindra Raveloson célèbre cette année ses 40 printemps qu'il a passés en majeure partie en France où il a suivi de grandes études. De la classe prépa HEC à la SKEMA Business School qui est une des meilleures écoles de commerce en France.

Ce qui l'a amené logiquement à faire carrière dans la finance et le milieu bancaire pour ne citer que la Société Générale et le Crédit Agricole.

Tanindrazana

En 2018, il a pris un congé sabbatique de 3 ans pour partir découvrir et faire découvrir le " Tanindrazana " à ses enfants. Pendant la première année, il a fait le tour de la Grande Île, du Nord au Sud et d'Est en Ouest. La deuxième année, il a créé 5 start up dans l'immobilier, la communication, le tourisme et le conseil en investissement pour la diaspora.

Le start up Koti Kota entre autres, est le premier apporteur de solutions solidaires et digitales à Madagascar répondant aux problématiques liées au manque de financement, aux fermetures des frontières pendant la pandémie de Covid-19 et la fragilisation du lien social.

TJE. En 2021, Nanrindra Raveloson était le lauréat du prix " Entrepreneur social de l'année " par Orange Madagascar avant de décrocher l'année d'après, le " Trophée du 2e meilleur Jeune Entrepreneur de l'année " par la BNI. Soit 19 ans après un certain Andry Rajoelina qui fut le premier lauréat TJE de la BNI en 2003. Son start up fait partie de la cinquantaine dans le monde sélectionnée par Orange pour le salon Vivatech qui aura lieu prochainement.

Diaspora

Depuis son retour en France en été 2021 avec ses enfants et sa femme Hiantsa, qui est chef d'entreprise comme lui, le jeune entrepreneur multiplie les conférences dans tout l'Hexagone, de Bordeaux à Lyon, en passant par Toulouse, Marseille et Lille. Et ce, par le biais de TAPTAP Send Tour, afin d'encourager la diaspora à investir et à entreprendre au pays.